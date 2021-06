DIRECT EURO - La France dehors, qui pour être le patron?

Le tableau des quarts de finale de l'Euro de football se complètera ce mardi avec les deux derniers huitièmes de finale, opposant l'Angleterre à l'Allemagne (18h00) et la Suède à l'Ukraine (21h00).

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

11h05 - Info | "MOINS DE SPECTATEURS DANS LES STADES"

Le ministre allemand de l'Intérieur a exhorté le gouvernement britannique et l'Uefa à réduire le nombre de supporters admis dans le stade de Wembley pour les derniers matches de l'Euro alors que sévit le très contagieux variant Delta. "Je trouve cela irresponsable que des dizaines de milliers de gens se rassemblent sur des espaces étroits dans des pays classés à risque à cause du très contagieux variant Delta", comme cela est le cas actuellement de la Grande-Bretagne, a déclaré le Bavarois Horst Seehofer, également ministre des Sports, dans un entretien au quotidien régional Augsburger Allgemeine paru mardi.



La déclaration intervient quelques heures avant le choc Allemagne-Angleterre en huitième de finale à Wembley, qui doit se jouer devant quelque 45.000 supporters, soit environ 50% de la capacité du stade.



10h30 - Info | LA PRESSE EUROPÉENNE SANS PITIÉ POUR LES BLEUS

L'élimination-choc de l'équipe de France dès les 8e de finale de l'Euro a un visage pour la presse européenne: celui de Kylian Mbappé, auteur du tir au but fatidique, à qui le journal italien La Gazzetta dello Sport a dit au revoir d'un cinglant "Ciao ciao Mbappé". L'attaquant-vedette des Bleus et du PSG est en Une de la Gazzetta dello Sport, avec une photo de son tir au but intercepté par le gardien de but suisse Yann Sommer. (Lire l'article complet)

7h - Info | LA PRESSE FRANÇAISE S'EFFONDRE

"Claque", "désillusion", "déception énorme", "immense échec", la presse ne se montre pas avare de superlatifs pour rendre compte de la défaite invraisemblable de l'équipe de France, lundi en hutièmes de finale de l'euro 2020 face à la Suisse. (Lire l'article complet)

4h - Info | QUI POUR ÊTRE LE PATRON?

Après les éliminations du champion d'Europe portugais et du champion du monde français, qui sera le patron de cet Euro? A la recherche de leur gloire passée, l'Allemagne et l'Angleterre s'affrontent mardi à Wembley (18h00) lors de la dernière journée des huitièmes de finale.



Au terme d'un match au scénario échevelé (3-3 a.p. 5 tab à 4), la France qui a pourtant mené 3-1, a mordu la poussière face à la modeste Suisse. La déception d'une élimination aux tirs au but, l'Angleterre la connait bien pour l'avoir connu à plusieurs reprises. Son sélectionneur Gareth Southgate aussi, marqué à jamais par son tir au but manqué en demi-finales de l'Euro-1996 contre l'Allemagne.



Southgate retrouve la Mannschaft mardi pour un nouvel épisode d'un grand classique du football mondial. De la finale du Mondial-1966, à la demi-finale de l'Euro-1996, toutes deux disputées à Londres, en passant par le quart de finale du Mondial-2010 en Afrique du Sud, les matches de légende abondent dans l'histoire des confrontations entre l'Angleterre et l'Allemagne.



Mais au coup d'envoi, le poids de l'histoire s'effacera. "Il n'y a aucune raison pour ces garçons de ressentir ça, car beaucoup n'étaient même pas nés, donc ce n'est pas pertinent. Il faut regarder devant, c'est un match fantastique à jouer", a insisté Southgate, à la tête de la deuxième équipe la plus jeune encore en lice en huitième.



Première de sa poule sans souffrir mais sans convaincre, son Angleterre se cherche encore.