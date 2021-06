Les Belges "fêtent" l'élimination surprise de la France à l'Euro: des frites fleurissent sur les réseaux sociaux

C'était la surprise de la soirée: l'élimination de la France par la Suisse en huitième de finale de l'Euro de football. Une désillusion terrible pour les Bleus et tous les Français. Mais qui a un écho un peu différent en Belgique. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à "fêter" la défaite de nos voisins. Il faut dire que les "rivalités" entre les supporters des deux pays sont toujours bien vivaces.

A Lausanne, des milliers de Suisses ont célébré leur victoire lundi soir à l’Euro 2020. Leur qualification pour les quarts de finale de la compétition est historique.

Mais pourquoi des supporters ont-ils brandi des drapeaux belges et klaxonné dans les rues de Charleroi ? Pourquoi la Belgique s’est-elle endormie en chanson et s’est-elle réveillé enchantée ?

Je suis content que la France ait perdu parce que depuis la Coupe du Monde ils se moquent de nous

"Moi je suis content que la France ait perdu parce que depuis la Coupe du Monde ils se moquent de nous", souligne un jeune ce mercredi matin dans le centre de Liège. "Ce sont peut-être les Français qui ont commencé tout ça. On se défend", explique un autre passant. "C’est toujours drôle de se vanner des Français. C’est un peuple qui nous embête depuis longtemps et je pense que l’on peut se permettre au moins de faire ça", estime un jeune un peu plus loin.



De nombreux détournements sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, il est impossible de passer à côté des détournements qui se partagent, comme le drapeau belge sur lequel une croix blanche est ajoutée dans la ligne rouge en référence à la Suisse. Kylian Mbappé en prend pour son grade.

On renvoie la "France en car" et on se flatte d’avoir un champion français, Thierry Henry, dans son camp.



Il y a surtout eu ce commentaire malheureux d’un animateur sportif Gilles Favard après la victoire belge au premier match. "Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites. Ils ont un énorme boulard les Belges", a lancé le journaliste sportif. Du coup, les internautes en profitent pour rendre la pareille en publiant des photos comme un cliché de Benzema et Deschamps avec des paquets de frites et la légende : "Tiens, mange ça ! Tu joueras mieux après". Des cornets de frites fleurissent comme ça un peu partout sur des photos des Bleus. "Maintenant, les Français vont pouvoir aller manger des rillettes", ironise un Liégeois.



Attention car savoir gagner avec humilité est une qualité fragile. Il ne faudrait pas que l’on devienne ce que l’on reproche surtout avec des amis. La France est la première destination touristique de la Belgique.