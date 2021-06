L'Italie, son but face au Portugal, jouer avec son frère: Thorgan Hazard heureux de la qualification pour les quarts de finale

Lors de la conférence de presse de ce mardi après-midi, Thorgan Hazard s'est présenté face aux médias. Il a inévitablement reparlé de son but décisif face au Portugal.

"Je ne suis pas souvent le héros. Pour une fois c'était moi. Dans ce genre de matchs, il faut tenter sa chance et c'est rentré. Le gardien ne s'attendait pas à cela. Tant mieux pour l'équipe. Je l'ai revu quelques fois. Cela a fait plaisir à beaucoup de monde et j'en suis content."

Le joueur de Dortmund a confié que sa famille était très fier. "Jouer avec Eden? C'est plus les autres qui nous disent "vous ne vous en rendez pas compte". On en est consicent mais on fait ce qu'on doit faire sur le terrain. Avant le match, on ne s'en rend pas trop compte mais c'est vrai que la famille était très fier."

Selon lui, le fait que la Belgique n'ait pas dû jouer de prolongations est un avantage. "C'est vrai. On aurait dû avoir plus le contrôle en seconde période. Ils devaient tenter le tout pour le tout. On était trop concentrer sur le rôle défensif et on a oublié de jouer au ballon. Mais l'Italie a aussi beaucoup souffert contre l'Autriche. À ce stade du tournoi, ne pas avoir joué la prolongation est peut-être un avantage."

Et d'ajouter: "Si on souffre comme cela à tous les matchs, ce sera compliqué. Si tu as pas un minimum le ballon, c'est compliqué de gagner. Mais il faut savoir souffrir pour aller le plus loin possible et c'est ce qu'on a fait. De ce point de vue, on a bien progressé. Toutes les équipes souffrent et on n'est pas les seuls."

Thorgan Hazard a aussi donné son point de vue sur l'Italie avant le choc de vendredi.

"Ils ont fait une forte impression en phase de groupes et ont eu plus de mal en huitième contre une bonne équipe d'Autriche. Il faudra sortir un gros match pour se qualifier. Ils restent une série impressionnante sans défaite du coup ce sera un gros challenge."