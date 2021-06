DIRECT Angleterre - Allemagne: les compos sont tombées!

Le tableau des quarts de finale de l'Euro de football se complètera ce mardi avec les deux derniers huitièmes de finale, opposant l'Angleterre à l'Allemagne (18h00) et la Suède à l'Ukraine (21h00).

LES MEILLEURS MOMENTS:

Coup d'envoi à 18h00.

Voici la composition des équipes:

Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips, Trippier - Saka, Kane, Sterling.

Allemagne: Neuer - Gosens, Rüdiger, Hummels, Ginter, Kimmich - Goretzka, Kroos, Havertz - Werner, Müller.

L'AVANT-MATCH:

A 18h00, place à Angleterre/Allemagne. Ce choc se jouera à Wembley, comme la finale de la Coupe du monde 1966, remportée par l'Angleterre (4-2), le seul trophée figurant au palmarès des 'Three Lions'. Mais aussi comme la demi-finale de l'Euro 1996, gagnée aux tirs au but par la Mannschaft (1-1, 6-5). L'un des tireurs anglais malheureux n'était autre que Gareth Southgate, l'actuel sélectionneur de l'Angleterre. Dans un Euro, la dernière confrontation entre les deux équipes remonte à l'Euro 2000 et un succès 1-0 de l'Angleterre à Charleroi. Les deux nations se sont encore retrouvées en 2010, au Mondial sud-africain, avec cette fois une large victoire anglaise, 4-1. Bref, les quelque 40.000 spectateurs attendus à Wembley assisteront à l'un des classiques du football mondial.

Au vu de la première phase, l'Angleterre se présente avec les meilleurs arguments: deux victoires et un partage, aucun but encaissé et le soutien du public. Mais aussi deux buts marqués seulement et un Harry Kane à la peine, surtout lors du nul blanc contre l'Ecosse. L'Allemagne a bien rebondi après sa défaite inaugurale contre la France (1-0) en dominant le Portugal (2-4). Mais les troupes de Joachim Löw se sont ensuite qualifiées de justesse après avoir été plus que bousculées par la Hongrie (2-2). C'est donc aussi remplies d'interrogations que ces deux équipes s'affronteront.

Une certitude, la cote du gagnant grimpera en flèche après ce duel. Les deux équipes figurent dans la partie du tableau la plus abordable sur papier. Le vainqueur affrontera ensuite le gagnant de Suède/Ukraine le 3 juillet à Rome. Et celui qui sortira de ce quart jouera une place en finale contre le vainqueur de République tchèque/Danemark.

Non loin de là, à Glagow, la Suède et l'Ukraine s'affronteront donc en sachant que la possibilité de réaliser une performance historique s'offre à elles. Les Suédois comptent déjà une demi-finale d'un Euro à leur actif, en 1992, à domicile. Toujours à domicile, ils avaient disputé la finale de la Coupe du monde 1958, perdue contre le Brésil. L'Ukraine participe à l'Euro pour la troisième fois depuis son indépendance, obtenue en 1992. Jamais elle n'avait passé le cap de la phase de groupes. Les Ukrainiens avaient atteint les quarts de finale du Mondial 2006.

La Suède partira avec les galons de favorite après sa première place obtenue dans le groupe E, devant l'Espagne, avec 7 points. L'Ukraine, 3 points au compteur, figurait parmi les meilleurs troisièmes.

L'Euro se mettra ensuite sur pause jusque vendredi et le début des quarts de finale.