Wimbledon: Serena abandonne, Federer s'en sort bien

C'est en pleurs après avoir joué seulement six jeux que Serena Williams a abandonné mardi au premier tour de Wimbledon où Roger Federer a eu chaud pour son retour depuis sa finale épique perdue en 2019: malmené, il a profité de l'abandon d'Adrian Mannarino à l'attaque du 5e set.

La quête d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court s'est donc arrêtée brusquement et douloureusement pour Williams.

L'Américaine qui aura 40 ans en septembre, a jeté l'éponge à 3-3 dans le premier set contre la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (100e) et est sortie du court en pleurant et en boitant.

Déjà, à 3-2 pour elle, elle avait quitté le terrain et était revenue avec la cuisse droite enserrée dans un énorme bandage.

Elle s'est alors préparée à servir, mais les pleurs l'en empêchaient. En voyant sa détresse, le public a tenté de l'encourager, en vain.

Williams a encore joué trois points sur sa mise en jeu avant d'abandonner.

Dans sa longue carrière, Serena Williams n'avait jusque-là abandonné qu'une seule fois en plein match dans un tournoi du Grand Chelem, en 8e de finale face à Arantxa Sanchez à Wimbledon en 1998.

"Très dur pour Serena Williams, mais le Centre Court est extrêmement glissant. Il est difficile de s'y déplacer", a écrit sur Twitter le Britannique Andy Murray.

- Federer a chaud -

L'autre presque quadra du tennis, Roger Federer qui fêtera ses 40 ans le 8 août, a eu chaud mais s'en est sorti face à un adversaire, Mannarino, qu'il avait considéré comme "idéal", lui qui n'a que très peu joué depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie début 2020.

Le Français, 41e mondial, avait perdu jusque-là ses six duels face à Federer, dont deux à Wimbledon. Mais mardi, "il aurait pu gagner", a reconnu Federer qui a commis trop de fautes (45 au total) pour être serein.

Car après avoir été nettement dominé dans la première manche, où mises à part trois balles de break dans le premier jeu, il n'a plus marqué plus d'un point sur le service du Suisse, Mannarino s'est néanmoins installé dans la partie et a remporté les deux sets suivants.

"Il avait trouvé un bon rythme du fond du court alors j'ai essayé d'écourter les échanges", a expliqué Federer.

Effectivement, il s'est détaché 3-0 dans la quatrième manche et, à 4-2, Mannarino s'est blessé au genou droit sur un changement d'appui. Il est resté un moment allongé sur le court, puis s'est relevé pour aller s'asseoir sur son siège et se faire examiner par un kiné.

- Barty cède un set -

Il a ensuite repris le jeu mais manifestement, son genou était trop douloureux pour lui permettre de se déplacer et après avoir concédé la quatrième manche, il a jeté l'éponge sur le score de 6-4, 6-7 (3/7), 3-6, 6-2.

"C'est horrible. Ca montre qu'un coup peut changer le cours d'une partie", a commenté Federer.

Au prochain tour, le Suisse qui a déjà remporté Wimbledon huit fois, affrontera un autre Français, Richard Gasquet (56e).

De son côté, Alexander Zverev (6e) a écarté sans trembler le Néerlandais Tallon Griekspoor (124e et issu des qualifications) 6-3, 6-4, 6-1 en 1h29.

"J'étais bien sur le court ! Sans le toit, puis avec", a commenté l'Allemand de 24 ans, en allusion au fait que la partie avait été interrompue pour permettre au toit du Court N.1 (et du Centre Court à côté) de se refermer alors que la pluie en début d'après-midi interrompait les parties sur les courts ouverts.

Les statistiques appuient son propos: 20 aces pour 4 doubles fautes, 35 points gagnants pour 18 fautes directes.

Ca passe aussi pour le N.2 mondial Daniil Medvedev qui a cédé un set à Jan-Lennard Struff (45e) avant de l'écarter 6-4, 6-1, 4-6, 7-6 (7/3).

Chez les dames, la N.1 mondiale Ashleigh Barty a elle aussi cédé un set, pour son entrée en lice, à l'Espagnole Carla Suarez Navarro (138e) en tournée d'adieux après avoir vaincu un cancer.

"Physiquement, le gazon est moins exigeant. Mais je me sentais à 100% aujourd'hui", a assuré l'Australienne qui n'avait plus joué depuis son abandon au 2e tour de Roland-Garros en raison d'une blessure à une hanche.