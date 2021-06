Wimbledon - Elise Mertens, qui a battu Dart : "une première victoire sur gazon, ça fait du bien"

(Belga) Elise Mertens (WTA 16) a donc dû attendre Wimbledon pour remporter son premier match sur gazon de la saison 2021. Mardi, sur le Show Court 18, la Limbourgeoise de 25 ans n'aura même pas dû forcer son talent pour éliminer la Britannique Harriet Dart (WTA 142), 24 ans, bénéficiaire d'une wild card. Elle s'est imposée 6-1, 6-3 en 1h16 dans un match où elle hérita de pas moins de 13 balles de break.

"Je suis contente d'avoir gagné ce match", a-t-elle confié à l'issue de sa qualification. "Ce n'était pas mon meilleur match, ni mon meilleur tennis, je le sais très bien. J'étais un peu stressée aujourd'hui, aussi avec le public. Je n'avais pas gagné de match sur gazon avant de venir ici. Dans le premier set, elle a commis beaucoup de fautes (NdlR : 30 sur l'ensemble du match), avec pour conséquence que je n'ai pas dû faire grand-chose. Et je pense que ce qui a fait la différence, à l'arrivée, c'est la constance. Donc je suis heureuse de cette victoire, d'avoir pu finir et gagner ce match. Une première victoire sur gazon, cela fait du bien" Au deuxième tour, Elise Mertens retrouva désormais la Chinoise Zhu Lin (WTA 99), 27 ans, qui a éliminé l'Allemande Mona Barthel (WTA 190) 6-7 (2/7), 6-3, 6-3. Il s'agira en quelque sorte d'un déjà vu pour la n°1 belge, qui s'était imposée au même stade de la compétition cette année à l'Open d'Australie 7-6 (10/8) et 6-1. "Je me rappelle en effet l'avoir jouée à l'Open d'Australie, au deuxième tour", a-t-elle poursuivi. "Elle frappe les balles fort à plat. Je pense que j'avais gagné le premier set 7-6 et ensuite, cela avait été 6-1. En fait, je ne sais plus très bien. C'était il y a six mois", sourit-elle. "Je suis en tout cas contente d'avoir bien négocié ce premier match. Je peux désormais me concentrer pleinement sur le deuxième tour en sachant que mon niveau ne peut devenir que meilleur." (Belga)