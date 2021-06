Ligue des Champions dames: Anderlecht, au 1er tour des qualifications, fixé sur son sort vendredi

Champion de Belgique pour la 4e fois d'affilée en mai dernier et pour la 8e fois de son histoire, Anderlecht sera engagé au premier tour de qualification de la Ligue des Champions de football féminin. Les Bruxelloises seront fixées sur leurs adversaires vendredi à 12h00 lors du tirage au sort. Le format de la compétition pour 2021/2022 a été revu.

La Belgique figure au 22e rang du classement de l'UEFA et peut envoyer un club en Ligue des Champions. Son champion. Anderlecht, donc, est invité au premier tour de la voie des Champions (Champions Path). Ce premier tour est constitué de mini-tournois de quatre équipes dont seul le vainqueur disputera le deuxième tour (disputé là en aller-retour avec élimination directe). Les sept vainqueurs du 2e tour sont qualifiés pour la phase de poules.

La Ligue des Champions 2021/2022 voit en effet une phase de groupes se dérouler en quatre groupes de quatre en octobre et décembre. Quatre clubs sont qualifiés d'office. Le tenant du titre, ainsi que les champions de France (le PSG), d'Allemagne (Bayern Munich) et d'Espagne (Barcelone) sont déjà qualifiés pour cette phase de poule. Comme Barcelone a remporté la Ligue des Champions la saison dernière, c'est le champion d'Angleterre (Leicester City) qui est intégré d'office. Les douze autres clubs qualifiés viennent de la voie des Champions (Champion's Path) au nombre de 7 et de la voie des Ligues (League's Path) au nombre de 5.

Suivant le coefficient du pays au classement FIFA, les clubs rentrent en lice soit au 1er tour, soit au 2e tour de qualification. Un tour préliminaire peut être organisé suivant le nombre d'inscrits. Les voies des Champions et des Ligues suivent le même format. Un premier tour avec des mini-tournois de quatre, en un seul lieu (demi-finales le 18 août, finale le 21 août). Un deuxième tour à élimination directe (en match aller (31 août/1er septembre)-retour (8/9 septembre).

Johan Walem a succédé à Patrick Wachel à la tête des féminines d'Anderlecht.