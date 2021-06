DIRECT DIABLES - Timothy Castagne est de retour (photo)

La Belgique va préparer ce mercredi son match face à l'Italie en quarts de finale de l'Euro 2020 de football. Ce lundi, les premiers tests concernant Eden Hazard et Kevin De Bruyne se sont bien déroulés et n'ont rien révélé de grave. Hier/Mardi, 15 joueurs se sont présentés à l'entraînement.

15h39 - Info | CASTAGNE DE RETOUR

Timothy Castagne, opéré à la pommette à la mi-juin, va poursuivre sa revalidation au camp de base des Diables Rouges, à Tubize (lire l'article complet).

15h19 - Info | JÉRÉMY DOKU SE CONFIE

En mai 2019, Jérémy Doku disputait encore l'Euro des moins de 17 ans. Près de deux ans plus tard, le rapide ailier a intégré l'effectif des Diables Rouges, dont il est le cadet à l'Euro 2020. "C'est vraiment bizarre pour moi", a déclaré le Rennais dans une vidéo diffusée mercredi sur les réseaux sociaux par la fédération belge de football.

13h38 - Info | L'ARBITRE DE L'ITALIE EST CONNU

Le Slovène Slavko Vincic a été désigné comme arbitre pour le match de vendredi entre la Belgique et l'Italie. Vincic a sifflé une fois les Diables Rouges, en novembre de l'année dernière contre le Danemark en Ligue des Nations (lire l'article complet).

12h52 - Info | WILMOTS FAIT L'ÉLOGE DE LUKAKU

L'ancien sélectionneur des Diables s'est livré dans une interview au quotidien allemand Bild. L'ancien attaquant a fait l'éloge de Romelu Lukaku en expliquant que l'attaquant était "une machine" et qu'il avait "énormément progressé" (lire l'article complet).

10h09 - Info | COURTOIS DANS LE 11 TYPE DES 1/8ES

Notre gardien national a livré un match de haut niveau face au Portugal en réalisant des arrêts décisifs. Une belle prestation qui est récompensée par une place dans le onze type du journal l'Equipe (lire l'article complet).

LE DIRECT DE MARDI:

19h30 - Info | DES NOUVELLES DE HAZARD ET DE BRUYNE

En direct du centre national de Tubize, notre journaliste Emiliano Bonfigli fait le point sur les joueurs qui ont été blessés lors du huitième de finale contre le Portugal. Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour notre capitaine Eden Hazard et pour Kevin De Bruyne.

17h38 - Info | FIN DE L'AVENTURE AÉRONAUTIQUE POUR WITSEL

Le milieu de terrain des Diables Rouges Axel Witsel a vendu ses parts dans la société aéronautique anversoise LindSky Aviation, a écrit le quotidien néerlandophone De Tijd mardi (lire l'article complet).

16h29 - Info | 15 DIABLES À L'ENTRAÎNEMENT

Quinze Diables Rouges, soit les trois gardiens et les douze joueurs de champ n'ayant pas débuté le match contre le Portugal dimanche, sont montés mardi sur le coup de 16h sur la pelouse du centre national de Tubize, à trois jours du quart de finale de l'Euro contre l'Italie, vendredi à Munich. Après une session de récupération lundi, fermée à la presse et déjà réservée aux remplaçants, les joueurs de champ ayant battu le Portugal sont une nouvelle fois restés à l'intérieur. Nacer Chadli, un temps incertain pour le duel contre le Portugal, était bel et bien de la partie. Sortis blessés dimanche, Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont incertains pour l'Italie. Lundi, Roberto Martinez a assuré que ses deux maîtres à jouer ne souffraient "d'aucun dommage structurel". 'KDB' est légèrement touché au ligament de la cheville gauche alors que le Brainois est victime d'une gêne à l'ischio-jambier. Mardi, Eden Hazard a été aperçu sur le terrain, avant la session, en train de discuter avec Martinez.