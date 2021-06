Youri Tielemans: "On a tiré des leçons de 2018" (vidéo)

Présent en conférence de presse mercredi, le Diable Rouge Youri Tielemans a préfacé le quart de finale de vendredi contre l'Italie.

"La clé du match contre l'Italie ? Il y en aura beaucoup. Un quart de finale, ça va se jouer à des détails. Une phase de jeu peut tout changer que ce soit en notre faveur ou en notre défaveur. Ca va être très costaud et très physique".

Avant cela, le joueur de Leicester est revenu sur ses prestations dans cet Euro 2020: "Comme je l'ai dit auparavant, mes deux premiers matchs ont été mitigés. Je suis assez tranquille. J'essaie de faire mon auto-critique. La rencontre face au Portugal a été beaucoup mieux. Offensivement, j'ai essayé de faire quelque chose même si nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions. Mon bilan est assez bon en général".

"On essaie de faire notre prestation sur le terrain. Passer avec un tir cadré comme dimanche prouve notre efficacité devant le but. On sait que l'on peut marquer lors de n'importe quel moment quand on se crée des occasions".

"On a tiré des leçons de 2018, oui. On est plus réaliste dans notre jeu. Comme on a vu contre le Portugal, il faut apprendre à souffrir en équipe. Quand on a des occasions, faut les concrétiser. C'est la principale leçon de la Russie. S'il y en a encore une, c'est qu'il faut aussi être décisif au bon moment. On a quand même montré dans d'autres rencontres que l'on produisait du bon football".

"Les Italiens ont un milieu de grande qualité. Il faudra les contenir. Pour le reste, ce sera lié à la tactique entre nous".

"Nous ne sommes pas encore les favoris. Il reste de grands pays malgré l'élimination de la France et des Pays-Bas".