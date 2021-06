Wimbledon: Tsonga éliminé par Ymer en cinq sets

Jo-Wilfried Tsonga (85e mondial) a lutté quatre heures avant de rendre les armes mercredi au premier tour de Wimbledon face au Suédois Mikael Ymer (98e) 7-5, 6-7 (4/7), 5-7, 6-4, 6-3.

"Je ne m'attendais pas à faire le tournoi de ma vie, a confié le Français. J'avais juste envie de bien faire, pourquoi pas gagner un match. Je n'étais pas +proche+, mais j'aurais peut-être pu faire un chouille mieux aujourd'hui. Mais j'ai rencontré un bon joueur qui a été solide tout au long du match. Finalement, je sors de là sans regret. J'ai donné le maximum, on a joué quatre heures, je me suis battu."

A 36 ans et alors qu'il tente de retrouver le meilleur niveau possible après des mois sans jouer à cause de blessures, le demi-finaliste 2011 et 2012 pourrait cependant avoir joué son dernier match à Wimbledon.

"En étant réaliste, si je sors du top 100, peut-être que je ne jouerai plus jamais à Wimbledon car si je ne suis pas +main draw+ (suffisamment bien classé pour entrer directement dans le tableau principal, NDLR) ce sera compliqué", a-t-il reconnu sans être abattu pour autant par cette perspective.

"Je n'y ai pas pensé, a-t-il même assuré. J'ai vraiment joué mon match et je suis dans l'esprit d'essayer de continuer à évoluer et être meilleur".

"Je suis content dans le sens où j'étais en meilleure forme ici qu'à Roland-Garros et que les choses avancent plutôt dans le bon sens pour moi. Il faut continuer à travailler, à être sérieux et peut-être que ça me sourira à un moment donné... ou pas", a-t-il relevé.

Les prochains mois ne seront cependant pas propices pour lui à gagner des matchs sur le circuit... pour raisons familiales.

"Ca risque d'être compliqué puisque j'ai mon deuxième (enfant) qui arrive incessamment sous peu et risque de me scotcher à la maison !", a-t-il lancé tout sourire.

Tsonga avait encore atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2016 et restait sur une défaite au 3e tour en 2019. Depuis, il n'a plus passé le premier tour en quatre tournois du Grand Chelem joués (US Open 2019, Australie 2020, Roland-Garros 2021 et Wimbledon 2021).

Il n'a même décroché qu'une seule victoire sur le circuit depuis le début de la saison 2021 (à Marseille au premier tour contre Feliciano Lopez), après une année 2020 quasiment blanche à cause de blessures au bassin puis au dos.

De son côté, pour sa première apparition à Wimbledon Ymer affrontera au prochain tour le Canadien Felix Auger-Aliassime (19e).