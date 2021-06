Mercato: Nuno Espirito Santo est le nouvel entraîneur de Tottenham

Le club anglais de Tottenham tient enfin son nouvel entraîneur: il s'agit du Portugais Nuno Espirito Santo, laissé libre par Wolverhampton.

Le club anglais de Tottenham a annoncé mardi soir la nomination du Portugais Nuno Espirito Santo au poste d'entraîneur pour les deux prochaines saisons.

Les Spurs, qui avaient limogé José Mourinho fin avril, étaient depuis à la recherche d'un coach et les noms ont fusé au cours des dernières semaines. Mauricio Pochettino, Erik Ten Hag, Antonio Conte, Genarro Gattuso ou encore Paulo Fonseca ont été évoqués.

C'est finalement l'ancien entraîneur laissé libre par Wolverhampton qui a été nommé. Au cours des quatre saisons passées à la tête des Wolves, Nuno Espirito Santo a amené le club de la deuxième division à un quart de finale d'Europa Ligue lors de la saison 2019/2020.

Egalement passé par Rio Ave, Valence et Porto, Espirito Santo, 47 ans, bénéficie d'une grande réputation de tacticien et de développeur de jeunes talents, comme ses compatriotes Diogo Jota ou Ruben Neves, ou encore Adama Traoré et Raul Jimenez.

"J'ai parlé auparavant du besoin de revenir au coeur de notre ADN avec un jeu offensif et divertissant et Fabio (Paratici, le directeur du football du club) et moi pensons que Nuno est l'homme qui saura prendre en main notre groupe de joueurs talentueux, faire progresser nos jeunes et construire quelque chose de spécial", a déclaré le président Daniel Lévy dans un communiqué.

"C'est un immense plaisir et un honneur (d'être ici), j'éprouve de la joie et je suis heureux et impatient de commencer à travailler. Il n'y a pas un jour à perdre et il faut commencer immédiatement le travail car la pré-saison débute dans quelques jours", a commenté Espirito Santo.

L'an dernier, Tottenham, finaliste malheureux de la Coupe de la Ligue contre Manchester City, avait fini 7e du championnat et s'est qualifié pour l'Europa Ligue Conférence.