Meeting international de la Province de Liège - Anne Zagré s'impose sur 100 m haies: "Je souhaite réaliser mon meilleur chrono à Tokyo"

(Belga) Anne Zagré s'est imposée mercredi dans le 100 mètres haies du Meeting de Liège en un chrono de 13.13, après une erreur sur la dernière haie.

"Dommage, cette erreur", a expliqué la championne de Belgique. "Je me sentais bien et je voulais signer un beau petit chrono à Liège. Ce sera donc pour samedi à Heusden. Je me suis désaxée sur la fin de course. C'est un peu dommage. La météo m'a fait un peu hésiter à courir mais, finalement, on a pu évoluer correctement, il faisait assez sec et pas trop froid pour la course. Je me dis de toute façon qu'on pourra avoir toutes sortes de conditions météo à Tokyo. Je pense que ma participation aux JO de Tokyo, mes troisièmes Jeux olympiques, est acquise sur base de ma 28e place au ranking mondial. Trois fois les Jeux sur une carrière, ça sera spécial! Je souhaite réaliser mon meilleur chrono à Tokyo, mais je n'ai pas une place précise en tête. Je veux simplement faire de mon mieux aux JO". (Belga)