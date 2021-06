Wimbledon: Murray au 3e tour après une victoire en cinq sets

Andy Murray, 118e mondial à 34 ans, s'est qualifié mercredi pour le 3e tour de Wimbledon en battant l'Allemand Oscar Otte (151e et issu des qualifications) en cinq sets 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2.

"J'ai apprécié la fin de la partie plus que le milieu. Mais le public a été incroyable. Il m'a redonné de l'énergie et j'ai vraiment eu besoin de tout le monde", a commenté l'Ecossais qui n'avait plus joué à Wimbledon depuis quatre ans.

Otte pensait peut-être avoir fait le plus dur en prenant l'avantage deux sets à un, mais c'était sans compter sur le caractère de Murray, double lauréat du tournoi (2013, 2016) et porté par le public.

Il n'a rien lâché et est revenu dans le match, a égalisé à deux sets partout et s'est détaché 3-0 dans le set décisif.

Il a bénéficié d'une pause à 2-2 dans le quatrième set, le temps de fermer le toit du Centre Court sur les coups de 21h00 comme le veut le règlement.

"Au retour, j'ai tenté de changer certaines choses et de mieux saisir mes occasions", a expliqué Murray en reconnaissant que le manque de matchs ces derniers mois lui avait été préjudiciable en milieu de partie parce qu'il ne savait plus gérer au mieux les moments clés.

Sur une chute après une glissade dans le 4e jeu de la 5e manche, Murray a semblé s'être fait mal au genou droit. Mais pas de quoi arrêter sa marche en avant vers la qualification pour le 3e tour, définitivement acquise sur un magistral lob.

Lundi, il avait remporté face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (28e) 6-4, 6-3, 5-7, 6-3 son premier match à Wimbledon depuis son élimination en quarts en 2017.

"C'est génial d'être de retour, de jouer sur le Centre Court dans une telle atmosphère", s'était-il réjoui.

Au prochain tour, il affrontera le Canadien Denis Shapovalov (12e). Ce dernier, après un premier tour difficile pour éliminer en cinq sets l'Allemand Philipp Kohlschreiber (115e), a bénéficié du forfait de son adversaire suivant, l'Espagnol Pablo Andujar (70e).

Double champion olympique, Murray se bat pour retrouver son meilleur niveau après une opération de la hanche en janvier 2018 et une récente blessure à l'aine.