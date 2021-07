Kevin De Bruyne: "On s'est battu jusqu'à la fin"

Voici la réaction de Kevin De Bruyne après l'élimination de la Belgique en quart de finale de l'Euro 2020.

"On est déçu parce qu'on a perdu, mais on sait que c'était peut-être un tournoi difficile avec tout ce qui s'est passé, personnellement aussi, mais je pense que l'équipe a montré qu'elle s'est battue jusqu'à la fin", a confié Kevin De Bruyne à l'issue de la rencontre au micro de la RTBF. "En première période, l'Italie était meilleure que nous, mais en seconde, on a créé plus d'occasions. On aurait pu marquer un 2e but, mais on ne l'a pas fait. A la fin, on a perdu, mais c'est ça le foot".

Le milieu de terrain explique sa pensée sur ce "tournoi difficile": "Ce n'était pas facile pour l'équipe. Tu essayes d'être prêt. Moi, personnellement, je dois dire merci au staff médical. Ce qu'ils ont fait en 4 jours, c'et incroyable. J'ai joué avec une déchirure dans les ligaments. C'était difficile, mais j'ai joué 90 minutes et ça c'est déjà incroyable".

En 2016, la Belgique avait aussi été éliminée en quarts de finale. "Ce n'était pas comme contre le Pays de Galles, où on avait déçu. On aurait pu marquer les premiers et après 2-1. Mais aujourd'hui, c'était une équipe de grande classe".

Il explique que les Diables ont tout donné. "Je pense que les supporters ont vu qu'on a essayé de tout faire. On s'est battu jusqu'à la fin. On a pris nos responsabilités et on va réessayer la prochaine fois".