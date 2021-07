Ce supporter des Diables Rouges est "très déçu": "On y croyait"

La Belgique n'est pas parvenue à se qualifier pour le dernier carré de l'Euro 2020 de football. Vendredi à Munich, les Diables Rouges se sont inclinés 1-2 devant l'Italie. "On est très déçu. On y croyait. On n'a pas eu de chance. Des occasions? Oui, il y en a eu, mais malheureusement voilà... On est très déçu".

L'Italie peut aller au bout de cet Euro. "Oui, on peut dire ça, ils ont vraiment bien joué".