Roberto Mancini, le sélectionneur italien: "Pour battre la Belgique, tout le monde devait livrer une prestation aboutie"

C'est un Roberto Mancini forcément content et satisfait qui s'est exprimé dans la foulée de la qualification de sa Squadra Azzurrra. Vendredi à Munich, l'Italie a dominé la Belgique (1-2) en quarts de finale de l'Euro. "Je pense que notre victoire est totalement méritée", a lancé le technicien transalpin.

"Nous avons marqué deux buts mais nous aurions pu en inscrire davantage encore", a lancé Mancini, qui a signé un 32e match de rang sans défaite. Mardi, il défiera l'Espagne à Londres pour une place en finale. "C'est la prochaine étape. Plus vous avancez et plus cela devient compliqué. Ce soir (vendredi, ndlr), nous voulons simplement penser à notre victoire et à notre performance. Nous allons aller à Wembley en sachant que nous pouvons encore beaucoup donner contre un très bon adversaire. Nous allons savourer ce moment et nous reposer avant un match qui s'annonce difficile."

Mancini estime que son équipe "n'a pas trop souffert à aucun moment du match" contre les Diables Rouges. "Pour battre une formation comme la Belgique, tout le monde doit livrer une prestation aboutie et c'est ce qu'il s'est passé."

Si l'Italie a validé son ticket pour le dernier carré, elle devra vraisemblablement composer avec l'absence de Leonardo Spinazzola. Auteur d'un tournoi abouti, le latéral gauche de l'AS Rome s'est blessé à tendon d'Achille. "Nous sommes très déçus pour lui. Cette blessure n'est pas méritée. Il faisait un très bon tournoi." (Belga)