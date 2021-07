F1: Hamilton prolonge son contrat avec Mercedes de deux saisons jusqu'en 2023

Le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a prolongé de deux saisons jusqu'en 2023 son contrat avec Mercedes, a annoncé samedi son équipe depuis 2013.

L'écurie Mercedes "est ravie d'annoncer une prolongation de deux ans de son partenariat avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton, pour poursuivre une relation qui est devenue la plus couronnée de succès entre un pilote et une écurie dans l'histoire de la F1. Lewis pilotera pour Mercedes en 2022 et 2023", explique-t-elle dans un communiqué publié à la veille du Grand Prix d'Autriche.

Hamilton, 36 ans et actuel 2e du Championnat derrière Max Verstappen (Red Bull), a égalé l'an dernier le record de sept titres mondiaux détenu par l'Allemand Michael Schumacher. Il a désormais au moins trois années, en comptant 2021, pour devenir le pilote le plus titré de l'histoire de son sport.

Arrivé en F1 en 2007 avec McLaren, Hamilton a été champion du monde pour la première fois avec l'écurie britannique de ses débuts dès 2008. Il avait 23 ans.

Depuis 2013 chez Mercedes, il a repoussé les limites de sa discipline en remportant six autres sacres mondiaux de 2014 à 2020, seulement battu en 2016 par son ancien coéquipier Nico Rosberg.

Le Britannique détient les records de victoires en Grand Prix (98), de pole positions (100) et de podiums (171).

Hamilton va connaître, en 2022, l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation et de nouvelles monoplaces, présentées comme une révolution par la Formule 1.

"Nous entrons dans une nouvelle ère automobile qui sera à la fois stimulante et passionnante", s'est réjoui Hamilton.

"Nous avons accompli tellement de choses ensemble, mais nous avons encore beaucoup à faire, tant sur la piste qu'en dehors", a ajouté le Britannique, qui s'est dit "fier et reconnaissant" du soutien de Mercedes dans sa volonté "d'améliorer la diversité et l'égalité dans notre sport".

Quand il a signé son contrat, tardivement, pour la saison 2021 en février, Hamilton avait annoncé la création en partenariat avec Mercedes d'une fondation pour aider à plus de diversité dans le sport automobile.