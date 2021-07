Vertonghen est responsable du 1er but italien: "Je refais encore certaines phases dans ma tête"

Alors que les deux équipes avaient porté le danger dans le rectangle adverse, le premier but du quart de finale entre la Belgique et l'Italie, finalement remporté par la Squadra Azzurra vendredi à Munich, a découlé d'une erreur du capitaine des Diables Rouges Jan Vertonghen.

"Cela fait encore plus mal que mon erreur ait provoqué ce but. C'était pendant un moment du match où nous n'avions pas beaucoup le ballon. Et quand on l'avait, on le perdait rapidement. J'ai donc voulu le garder mais je n'ai pas pris la meilleure décision dans la surface", a avoué le défenseur de Benfica, 131 apparitions pour l'équipe nationale, un record. À la 31e minute, Vertonghen a perdu le cuir en sortie d'un dribble tenté dans la surface. Marco Verratti a récupéré le ballon avant de le glisser rapidement à Nicolo Barella, dont la frappe croisée a trompé un Thibaut Courtois impuissant. Le joueur de 34 ans, international depuis 2007, devra encore attendre s'il veut espérer remporter un trophée avec les Diables. "Je refais encore certaines phases dans ma tête. C'est une nouvelle occasion manquée, comme lors des tournois précédents. Il va falloir analyser ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs que nous avons commises afin de travailler", a ponctué le capitaine du soir après la défaite des siens.