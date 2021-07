 Deux coureurs belges chambrés par leur cuistot italien au Tour de France (photos)

Jasper Stuyven et Edward Theuns sont toujours au Tour de France. Hier soir, ils ont vécu l'élimination de nos Diables Rouges face à des Italiens plus conquérants et mieux disposés que les Belges. Ce matin, ils ont donc eu droit à un petit chambrage en règle.

C'est leur cuistot, Mirko Sut, qui a réalisé le coup parfait. Il a réalisé des plats peints aux couleurs italiennes avec un papier imprimé "Ciao Belga". Les deux coureurs ont partagé cela sur Instagram pour savourer la puissance de la blague. On ne peut qu'applaudir !