122 athlètes belges seront engagés aux Jeux Olympiques de Tokyo

La délégation du Team Belgium aux Jeux Olympiques de Tokyo comptera 122 athlètes. Le COIB (Comité olympique et interfédéral belge) a ajouté samedi 50 noms à la sélection.



L'équipe belge comptera 67 hommes et 55 femmes (plus huit réserves), engagés dans 25 sports différents, dont trois sports d'équipe (basket dames, basket 3x3 messieurs et hockey messieurs). Il y aura aussi cinq équipes mixtes (jumping, 4x400 m et relais mixte en triathlon). Il s'agit de la plus importante délégation belge depuis les Jeux d'Helsinki en 1952, à laquelle 135 athlètes belges avaient pris part.

En 2016, le Team Belgium comptait 104 athlètes (six réserves) aux Jeux de Rio. Ceux-ci avaient ramené six médailles du Brésil, et 19 top 8. Olav Spahl, chef de mission, espère cette année 21 diplômes olympiques (top 8). Les Jeux de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août.