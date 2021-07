Nuit de l'athlétisme - Cynthia Bolingo améliore son record de Belgique du 400m

(Belga) Cynthia Bolingo a battu samedi à Heusden-Zolder son propre record national du 400 mètres s'imposant en 50.72. Elle avait conquis le record le 1 juin à Montreuil (France) en courant en 50.75, effaçant la marque de 51.45 détenue par Kim Gevaert depuis le 8 mai 2005.

"Je me suis très fort concentrée sur ma course et ce sera aussi le cas à Tokyo", a indiqué Cynthia Bolingo. (Belga)