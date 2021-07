Euro 2020: L'Angleterre "est sur la bonne voie" et "ne se contentera pas d'une demie"

L'Angleterre a dominé l'Ukraine 0-4 samedi en quarts de finale de l'Euro de football, se qualifiant pour les demi-finales, qui se joueront dans son jardin de Wembley. "C'est une super sensation", a réagi Harry Maguire, auteur du deuxième but anglais au micro de la BBC, soulignant que le groupe anglais "ne se contentera pas d'une demi-finale".

L'Angleterre rejoint le dernier carré d'un grand tournoi international pour la deuxième fois consécutive, après celle de 2018. Le défenseur central Harry Maguire s'est réjouit de cette brillante performance et se veut très ambitieux. "Deux demi-finales de suite en grand tournoi, c'est une vraie réussite mais sans vouloir être un rabat-joie, on ne veut pas s'arrêter là. On a un gros match à venir et nous voulons aller plus loin cette fois qu'au Mondial. C'est super de venir gagner ici et la façon dont on l'a fait montre à quel point on a progressé comme nation. Pourvu que cela dure ! Il y a une grande confiance dans le vestiaire. La première période a été difficile, on a rapidement marqué, mais ils nous ont posé quelques problèmes. Le deuxième but nous a beaucoup réconfortés et à partir de là on a contrôlé le match. C'était une prestation impressionnante, mais ce groupe de joueur ne se contentera pas d'une demi-finale, on veut aller plus loin".

"Ils nous ont créé des problèmes, on a dû s'adapter", a analysé de son côté Harry Kane, le capitaine des Three Lions. "Mais on a marqué un second but tôt dans la seconde période et après on a bien gardé le ballon. On a su tuer le match et après on a pu ménager quelques joueurs et éviter des cartons jaunes (pour les joueurs déjà avertis). On est sur la bonne voie, mais on a rien fait pour le moment. On a une demi-finale à jouer à Wembley, c'est un très bon moment à vivre, mais on sait où on veut aller. Jusqu'ici tout se passe bien et cela nous donne confiance, mais on va affronter une équipe difficile avec le Danemark, qui a des qualités qu'on va devoir étudier. Il y a pas mal de joueurs dans cette équipe qui ont déjà joué une demi-finale et on sait à quel point ça peut faire mal de ne pas aller plus loin. On aura le soutien de 60.000 spectateurs, on veut les rendre fiers, et rendre fiers nos familles et nos amis."

Kane a inscrit le premier et le troisième buts de son équipe samedi. "En tant qu'attaquant, parfois le ballon arrive et d'autres fois non. Cette fois j'ai réussi à marquer rapidement et à mettre un deuxième. J'ai failli réussir un triplé, mais (quand ça ne sourit pas), être attaquant, c'est être prêt pour l'occasion suivante".