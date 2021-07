DIRECT EURO: l'arbitre de Espagne-Italie est connu

17h28 - INFO | Les meilleurs buteurs

Il reste quatre matchs avant de connaitre le dénouement total de cet Euro 2020 à la sauce 2021.

Malgré son élimination en huitième de finale, c'est la superstar portugaise Cristiano Ronaldo qui mène toujours au classement des meilleurs buteurs de l'Euro avec cinq buts et un assist.

A la deuxième place on retrouve Patrik Schick, l'attaquant Tchèque a lui aussi planté cinq roses mais n'a pas délivré de passe décisive, ce qui lui vaut de rester 2e.

Les trois joueurs qui suivent ont tous marqué quatre buts et n'ont pas donné d'assist. Ce qui permet de les départager est leur temps de jeu. Troisième de ce classement, le Français Karim Benzema à égalité avec Emil Fosberg et Romelu Lukaku qui complète le top 5.

Dans le top 10 du classement, seuls Raheem Sterling (7e, 3 buts et 1 assist) et Kasper Dolberg (8e, 3 buts) sont encore engagés dans la compétition.

15h57 - INFO | L'arbitre d'Espagne-Italie est connu

Les demi-finales de l'Euro se dérouleront mardi et mercredi. Pour la première des deux rencontres, qui opposera l'Espagne à l'Italie, l'arbitre est déjà connu.

L'UEFA a désigné Felix Brych pour arbitrer la demi-finale de mardi entre l'Espagne et l'Italie. L'Allemand sera assistés par ses compatriotes Mark Brosch et Stefan Lupp.

Brych a déjà officié à quatre reprises lors de cet Euro dont deux matchs des Diables, contre la Finlande en phase de poule et en huitième contre le Portugal. Il n'avait pas laissé une bonne impression lors de ce dernier match où les observateurs lui avait reproché d'avoir été trop laxiste et d'avoir indirectement permis la phase qui amène à la blessure de Kevin De Bruyne.

Brych a officié lors des quarts de finale entre l'Ukraine et l'Angleterre (0-4).

14h58 - INFO | L'Italie championne dans les stats

Le site d'analyse spécialisé Opta a publié les chances de chacune des quatre équipe encore en lice de remporter la finale de l'Euro.

Pour une victoire finale, ce sont les hommes de Roberto Mancini qui sont en pôle position. Toujours selon les chiffres publiés par Opta, les Italiens ont 39,9% de chance de gagner le 11 juillet et de soulever le trophée. Les Anglais n'ont "que" 26,8% alors qu'ils joueraient à domicile dans un stade totalement acquis à leur cause. (lire l'article complet)

12h36 - INFO | Clap de fin pour Deschamps ?

Didier Deschamps, 52 ans, sous contrat jusqu'au Mondial-2022, va rencontrer la président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, la semaine prochaine.

L'ancien maire et président du club de Guingamp s'est de nouveau dit "déçu" par l'élimination le 28 juin contre la "Nati", alors que les champions du monde français menaient de deux buts à dix minutes de la fin du temps réglementaire. (lire l'article complet)

09h09 - INFO | Les Three Lions rugissent à nouveau

En qualifiant l'Angleterre pour sa deuxième demi-finale consécutive dans un grand tournoi, Gareth Southgate a remis son pays "sur la carte du football", avec pragmatisme, une grande confiance dans ses joueurs mais aussi des choix forts.

"C'est très plaisant d'obtenir des résultats qui permettent de remettre notre pays sur la carte du football", a admis Southgate après la démonstration contre l'Ukraine (4-0). (lire l'article complet)

07h45 - INFO | Wembley sous surveillance

Les yeux de tous les observateurs de foot européens auront désormais les yeux braqués sur le stad de Wembley, à Londres, lieu des demi finales et de la finale de l'Euro.

Les quatre demi finalistes sont connus : il s'agit de l'Italie, l'Espagne, le Danemark et de l'Angleterre. Ces quatre nations tenteront de se qualifier pour la finale du Championnat d'Europe mardi et mercredi.

Le stade ne sera pas rempli au maximum mais à 75% de ses capacités, ce qui représente tout de même 60.000 personnes. Dans un contexte où le variant delta du coronavirus se répand de manière particulièrement forte en Grande-Bretagne, un tel rassemblement suscite des inquiétudes. (lire l'article complet)

00h52 - INFO | Shevchenko déçu après la défaite

L'Ukraine a été battue 0-4 par l'Angleterre, samedi, en quarts de finale de l'Euro de football. "Pour moi, le match s'est joué sur des faits de jeu", a regretté le sélectionneur ukrainien Andriy Shevchenko, en conférence de presse et au micro de Sky Sport:

"L'Angleterre était plus forte dans le jeu aérien et on a perdu notre défenseur central (Kryvtsov, sorti en première période, ndlr) qui aurait pu davantage les perturber", a analysé Shevchenko.

00h06 - INFO | L'Angleterre est ambitieuse

L'Angleterre a dominé l'Ukraine 0-4 samedi en quarts de finale de l'Euro de football, se qualifiant pour les demi-finales, qui se joueront dans son jardin de Wembley. "C'est une super sensation", a réagi Harry Maguire, auteur du deuxième but anglais au micro de la BBC, soulignant que le groupe anglais "ne se contentera pas d'une demi-finale".

L'Angleterre rejoint le dernier carré d'un grand tournoi international pour la deuxième fois consécutive, après celle de 2018. Le défenseur central Harry Maguire s'est réjouit de cette brillante performance et se veut très ambitieux. "Deux demi-finales de suite en grand tournoi, c'est une vraie réussite mais sans vouloir être un rabat-joie, on ne veut pas s'arrêter là. On a un gros match à venir et nous voulons aller plus loin cette fois qu'au Mondial. C'est super de venir gagner ici et la façon dont on l'a fait montre à quel point on a progressé comme nation. Pourvu que cela dure ! Il y a une grande confiance dans le vestiaire. La première période a été difficile, on a rapidement marqué, mais ils nous ont posé quelques problèmes. Le deuxième but nous a beaucoup réconfortés et à partir de là on a contrôlé le match. C'était une prestation impressionnante, mais ce groupe de joueur ne se contentera pas d'une demi-finale, on veut aller plus loin". (lire l'article complet)