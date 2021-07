XV de France: sur les traces de Demba Bamba, l'enfant discret de Saint-Denis

A Brisbane, Demba Bamba vivra sa quinzième sélection en Bleu, mais seulement sa deuxième titularisation depuis mars 2019. L'enfant de Saint-Denis, venu au rugby sur le tard, aura pourtant un rôle de cadre dans un XV de France rajeuni, mercredi, face à l'Australie.

Il s'est d'abord essayé au judo, puis au handball, avant de découvrir le rugby, mais c'est loin de ses terres dyonisiennes que le "discret, le gendre idéal" de 22 ans va franchir toutes les étapes pour s'ouvrir les portes du XV de France.

"Il était au dessus de sa catégorie au judo, c'était trop facile pour lui... Avec sa carrure +de gros+ au hand, il aurait terminé comme gardien et le foot ne l'a jamais trop intéressé", confie à l'AFP Cyril Duarte, son éducateur sportif au collège, qui mesure son potentiel sous-exploité.

Joueur de rugby à l'époque, il décide un jour de l'embarquer à un entraînement. Pour "essayer".

"La première fois que je l'ai ramené, il m'a dit +comment je vais faire ?+", se souvient l'éducateur. "Je lui ai dit: +tu prends le ballon, tu mets tes mains en croix et tu vas tout droit".

A la fin de la séance, les entraîneurs clament que "le gamin est top": ses adversaires "se mettent à quatre pour le faire tomber !".

"Même s'il a commencé sur tard, il s'est toujours accroché, c'est un compétiteur", assure encore Duarte qui entraîne les jeunes du Saint-Denis Union Sports Rugby (SDUS).

Demba Bamba est "un timide", soufflent ses proches. "Il n'aime pas se faire remarquer. Quand tu le vois dans la rue, on a l'impression que c'est un ogre". Mais du haut de ses 1,85 m pour 124 kg, "c'est un vrai nounours", abonde l'éducateur sportif.

- Un nounours aux airs d'ogre -

Après un an de pratique seulement, il est repéré par Pierre-Etienne Coudert, alors responsable du centre de formation de Brive.

"J'ai regardé Demba jouer, j'ai vu le potentiel, il était un peu perdu sur le terrain mais solide dans les impacts, il abattait le travail", se remémore le technicien, qui a un temps hésité à le faire venir en Corrèze.

Puis, "par hasard, je reçois un courrier de sa prof d'EPS qui met en avant le fait que son frère joue au hand à Brive. On le déracine de son environnement, mais il a un lien sur place".

A 16 ans, le futur international devient "le plus jeune recruté de Brive": "Il n'est pas né dans la culture rugby, il n'est pas celui qui a le plus grand sens de l'humour mais c'est un garçon facile qui a le physique et aussi l'esprit du pilier."

En Corrèze, il est couvé par son grand frère, Syrah, avec qui il cohabite pendant un an et demi et lui apporte "un cadre".

"Demba est très à l'écoute, il est discret mais c'est un bosseur, il veut être titulaire à tous les matches", explique le grand frère d'une famille de "costauds" de huit enfants.

A Brive, le jeune Demba Bamba a emporté dans ses bagages "ses compétences du hand" notamment "sa conduite de la balle" et "son jeu un contre un".

"C'est un modèle du pilier droit moderne, il a un réel impact sur le jeu", analyse Coudert, qui lui fait signer son contrat pro en 2017.

Quelques mois suffisent pour qu'il intègre l'équipe de France des moins de 20 ans avec qui il remporte le Tournoi des six nations et la Coupe du monde en 2018.

- Héros -

Dans la foulée, il intègre le XV de France alors qu'il évolue en Pro D2 avec Brive. Une première depuis 2007 et Franck Montanella alors à Auch.

Le natif de Saint-Denis "sait d'où il vient, sait où il va". "Il est ambitieux, c'est le gendre idéal", loue Coudert pour qui "ses seules limites seront dépendantes des blessures".

C'est d'ailleurs une blessure à une cuisse qui va le priver d'une finale de Pro D2 et qui a limité son Mondial-2019 au Japon à une seule rencontre. Une déchirure à un ischio-jambier lui fait manquer le début du Tournoi des Six Nations 2020 et 2021.

Qu'importe, sur les murs du petit club amateur de Saint-Denis, le maillot du XV de France de Demba Bamba trône fièrement.

"Dès qu'il a l'occasion, il revient à Saint-Denis nous rendre visite", se réjouit Olivier Gleveo, le président du SDUS, qui ne tarit pas d'éloges sur le Lyonnais et raconte une anecdote survenue juste avant le départ du pilier pour le Japon en 2019.

Une journée d'été, le Dyonisien rend visite à ses parents. Un incendie se déclare dans l'immeuble de la résidence. Ni une, ni deux, avec des copains qui jouaient au foot, il se précipite dans les étages de l'immeuble pour évacuer les habitants.

Demba Bamba, "c'est le héros discret de Saint-Denis".