Le Tour de France repart sans Roglic et van der Poel

Le Tour de France est reparti dimanche pour sa deuxième journée alpestre sans deux de ses acteurs majeurs, le Slovène Primoz Roglic et le Néerlandais Mathieu van der Poel qui ont jeté l'éponge avant le départ de la 9e étape à Cluses (Haute-Savoie).

Roglic, deuxième du Tour l'an passé, et van der Poel, maillot jaune pendant six jours cette semaine, ont tous deux en tête le rendez-vous des JO de Tokyo (23 juillet-8 août), juste après le Tour qui se termine le 18 juillet.

Mais les deux cas sont bien différents: Roglic, qui visait le classement général, est diminué par des blessures suite à sa chute de lundi dernier alors que van der Poel choisit de récupérer afin de préserver ses chances après ses débuts tonitruants sur le Tour, à l'âge de 26 ans.

"On a pris la décision ce matin avec l'équipe (Alpecin)", a déclaré le Néerlandais, qui s'est présenté sur la zone de départ de Cluses pour se retirer dignement. A Tokyo, +VDP+ visera rien moins que la médaille d'or olympique dans l'épreuve de cross-country VTT.

"Nous avons décidé qu'il était dans mon intérêt d'arrêter la course et de me concentrer sur les JO", a ajouté le petit-fils de Raymond Poulidor, qui avait annoncé samedi, après avoir perdu le maillot jaune, attendre la journée de repos programmée lundi pour trancher.

"Nous savions que ce serait difficile pour moi. J'ai d'autres objectifs. A cause de la pandémie, il m'était impossible de faire la totalité du Tour et d'être au sommet de ma forme pour Tokyo", a expliqué van der Poel qui a promis: "J'ai passé une semaine incroyable. Je serai de retour l'année prochaine pour aller à Paris."

- "Ca ne sert à rien de continuer" -

Maillot jaune pendant six jours après sa victoire dans la 2e étape à Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor) dimanche dernier, le Néerlandais a vécu "une semaine incroyable", qui l'a rendu populaire sur les routes du Tour où son grand-père, jamais maillot jaune pour sa part, a laissé une trace indélébile.

A l'opposé, Roglic a passé une semaine tout aussi incroyable, mais dans le mauvais sens. Il a chuté lundi dernier à une dizaine de kilomètres de l'arrivée de la troisième étape à Pontivy (Morbihan) et a souffert ensuite de multiples contusions.

"Ça ne sert à rien de continuer ainsi", a déclaré le Slovène (31 ans) de l'équipe Jumbo. "Il est maintenant temps de récupérer et de me concentrer sur mes nouveaux objectifs".

"Je suis très déçu de devoir quitter le Tour mais je dois l'accepter tel qu'il est. Je reste optimiste et regarde vers l'avenir", a poursuivi l'ancien sauteur à skis qui avait fait part en début d'année de deux objectifs majeurs, le Tour et la course sur route des JO programmée le 24 juillet.

"Je ne pensais pas que cette chute provoquerait mon abandon. Je ne regarde jamais aussi loin. Après quelques jours, j'ai vu que je ne faisais aucun progrès dans mon rétablissement", a-t-il expliqué. "Même si je me suis surpris moi-même dans le contre-la-montre, j'ai encore eu un mauvais pressentiment les jours suivants. Les étapes longues et difficiles font des ravages. Je vais maintenant me concentrer sur la récupération".

Roglic, pointé à près de 40 minutes de son compatriote Tadej Pogacar, vainqueur l'année passée et qui s'est emparé du maillot jaune samedi dès la première journée alpestre, n'avait plus aucune ambition pour le classement général.