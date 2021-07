Euro 2020: les quatre demi-finalistes ont joué tous leurs matchs de poule à domicile

Les demi-finalistes de l'Euro 2020 sont connus : l'Espagne et l'Italie s'affronteront mardi, le Danemark et l'Angleterre se départageront mercredi. Les deux demi-finales ainsi que la finale auront lieu à Wembley, à Londres.

Un point commun réuni les quatre sélections, outre qu'elles soient toutes en demi-finale, c'est le fait qu'elles aient disputé tous leurs matchs de poules à domicile.

L'Espagne a reçu la Suède (0-0), la Pologne (1-1) et la Slovaquie 5-0) à Séville.

L'Italie s'est débarrassé de la Turquie (3-0), de la Suisse (3-0) et du Pays de Galle (1-0) à Rome.

Le Danemark a également joué ses trois matchs de poule dans son stade national contre la Finlande (0-1), la Belgique (1-2) et la Russie (4-1).

Le parcours de l'Angleterre est encore plus atypique puisque les hommes de Gareth Southgate n'ont joué qu'un seul match en dehors de leur stade de Wembley, c'était lors du quart de finale contre l'Ukraine qui avait lieu à Rome. Et les Anglais ne se déplaceront plus beaucoup étant donné que les demi et la finale auront lieu à Londres.

L'Euro 2020 était organisé à travers toute l'Europe, certaines équipes devant aller jusque Bakou, en Azerbaijan. C'est un fait qui a pu avoir son importance quand on sait que les longs trajets fatigue les joueurs.