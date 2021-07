F1: Max Verstappen (Red Bull) remporte son 3e Grand Prix d'affilée

Max Verstappen (Red Bull), intouchable en ce moment, a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, creusant ainsi l'écart sur Lewis Hamilton (Mercedes) au championnat du monde grâce à ce troisième succès d'affilée.

Sur le Red Bull Ring, Verstappen s'est offert la 15e victoire de sa carrière, mais surtout la 5e en neuf manches cette saison. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Britannique Lando Norris (McLaren) complètent le podium devant Hamilton 4e.



"La voiture était irréelle, c'est un excellent travail de toute l'équipe pour atteindre ce niveau. Ces deux semaines ont été incroyables", a savouré Verstappen qui avait remporté aussi aisément le Grand Prix de Styrie ici-même il y a sept jours.



Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne dans deux semaines, le pilote de 23 ans a désormais 32 points d'avance sur Hamilton, 36 ans. Longtemps 2e, le septuple champion du monde britannique n'a jamais été en mesure d'inquiéter le Néerlandais, qui a également pris le point du meilleur tour en piste.



En délicatesse avec sa monoplace, Hamilton, qui vient de signer une prolongation de contrat jusqu'en 2023 avec l'écurie qui dominait la F1 depuis 2014, a finalement été doublé par son équipier Bottas puis par Norris.



Avant de monter sur le podium, Verstappen a salué ses supporters, venus en nombre depuis les Pays-Bas pour le premier GP de l'année sans jauge restrictive liée à la pandémie: "voir autant d'orange dans les tribunes c'est incroyable, c'était une motivation supplémentaire, merci beaucoup !".



Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull), Daniel Ricciardo (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Fernando Alonso (Alpine) ont complété le Top 10.



Le Français Esteban Ocon (Alpine) a abandonné dès le premier tour, accroché par Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), alors que l'autre Alfa Romeo, celle de Kimi Räikkönen, s'est accrochée avec l'Aston Martin de Sebastian Vettel au 71e et dernier tour.

L'écart se creuse désormais au classement des pilotes, Max Verstappen comptant 32 points d'avance sur Lewis Hamilton.