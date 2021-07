Arsène Wenger voudrait modifier le calendrier international des joueurs

Nommé directeur du développement du football mondial par la FIFA, Arsène Wenger a fait quelques suggestions afin d'alléger le calendrier international des joueurs.

Arsène Wenger n'en a pas fini avec le foot. L'ancien coach d'Arsenal est désormais responsable du développement du football mondial pour la FIFA. Dans le journal allemand Kicker, il a partagé quelques une de ses idées.

"Dans ma carrière, j'ai été entraîneur de club, pas entraîneur national. J'ai toujours eu le sentiment que les nombreuses périodes d'absence plus courtes étaient plutôt défavorables pour les joueurs." explique le tacticien français qui prend l'exemple de Robert Lewandowski qui s'est blessé lors d'un match avec la Pologne en mars et qui avait raté les matchs contre le PSG en Ligue des champions avec le Bayern Munich.

Wenger plaide pour faire passer le nombre de pauses internationales de cinq à une ou deux. Il estime que si les équipes nationales se retrouvent en septembre, jouent sept matchs de qualification d'un coup et disputent ensuite les phase finales des tournois (Euro ou Coupe du monde) en juin. Selon l'Alsacien, cela apportera "plus de clarté et de continuité pour toutes les personnes impliquées et moins de risques de blessures".

Le directeur du développement du football mondial aimerait également que les grandes compétitions soient plus ouvertes au reste du monde par rapport aux équipes européennes ou sud-américaines. "Nous voulons aussi être plus compétitifs. Depuis la première Coupe du monde en 1930, lorsque les États-Unis étaient en demi-finale finales, Une seule nation a atteint le stade des demi-finales qui ne venait pas d'Europe (y compris l'URSS, ndlr) ou d'Amérique du Sud - et c'était la Corée du Sud en 2002".

Arsène Wenger est également depuis plusieurs années un grand partisan d'une réforme de faire un grand tournoi par an. "Imaginez-le ainsi : 2026 la Coupe du Monde aux USA, au Mexique et au Canada ; 2027 un Championnat d'Europe et les autres tournois continentaux ; 2028 une autre Coupe du Monde ; et ainsi de suite toutes les compétitions existent pour pour le moment de toute façon".

Si un tel changement devais intervenir il n'arriverait pas avant quelques années. On sait que d'autres acteurs du foot sont favorables à ce système d'une Coupe du monde tous les deux ans. L'Arabie Saoudite a déjà demandé à la FIFA de réaliser une étude sur la faisabilité du projet.