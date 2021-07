Pro League: Anderlecht écarte 7 joueurs avant de partir en stage

Le RSC Anderlecht part en stage aujourd'hui jusqu'au 10 juillet à Alkmaar, aux Pays-Bas. Les hommes de Vincent Kompany termineront leur séjour avec deux matchs amicaux contre Utrecht et l'AZ Alkmaar. Les deux matchs auront lieu le même jour et celui contre l'AZ, qui se jouera à 17h, pourra être suivi en direct via Telenet Play Sports Open et sur la page Facebook du club.

Le club de la capitale donne une sélection de 38 joueurs "dont 7 jeunes" et annonce que huit joueurs ne feront pas partie du Noyau A et ne sont donc pas convoqué pour ce stage. Parmi ces joueurs on retrouve des noms comme Adrien Trebel, Zakaria Bakkali, Ognjen Vranjes, Bubacarr Sanneh ou encore Kenneth Saief.

Dans le communiqué, le club des Mauves annonce que "une solution sportive est étudiée avec l'entourage de chaque joueur."