L'Euro apporte un joli pactole dans les caisses de l'Union Belge

C'est une info de nos confrères de la DH, l'Union Belge a reçu 16,25 millions d'euros pour le parcours des Diables à l'Euro.

L'UEFA avait prévu de distribuer 371 millions entre les 24 équipes participantes à l'Euro. Un nombre légèrement revu à la baisse pour finalement être fixé à 331 millions.

Maintenant que le parcours des Diables est terminé, il est possible de faire les comptes et de déterminer combien d'argent la Fédération Belge va recevoir de la part de l'UEFA. Entre le parcours et les primes de victoires, l'Union Belge percevra 16,25 millions d'euros. Nos confrères de la DH soulignent que c'est plus que pour l'Euro 2016 (où l'UEFA avait versé 14 millions dans les caisses belges) mais mois que le mondial 2018 qui avait rapporté 20,7 millions grâce à la 3e place des Diables.

Si les Diables avaient réussi à se hisser en finale ils auraient empoché 9 millions de plus et encore 3 millions supplémentaires s'ils avaient soulevé le trophée. Un butin total qui se serait élevé à 28,25 millions d'euros.

170.000 euros par Diables

Les Diables Rouges ont chacun reçu une coquette somme pour leurs prestations au Championnat d'Europe. 42.000 euros pour la participation à la phase de poule, 48.000 euros pour la qualification en huitième de finale et 80.000 euros supplémentaires pour la victoire contre le Portugal. Soit un total de 170.000 par joueur, le noyau des Diables étant constitué de 26 joueurs, ces primes coûteront 4,42 millions à l'Union Belge.