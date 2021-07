Hand: Océane Sercien-Ugolin et Catherine Gabriel remplaçantes pour les Jeux de Tokyo

L'arrière droite Océane Sercien-Ugolin, blessée en amical dimanche contre la Norvège, sera remplaçante pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), tout comme la gardienne Catherine Gabriel, d'après la liste de 15 joueuses présentée par le sélectionneur Olivier Krumbholz lundi.

La blessure d'Océane Sercien-Ugolin, victime d'une entorse de la cheville, complique encore un peu plus la tâche des Françaises, amoindries par les blessures de Siraba Dembélé (tendon d'Achille droit) à l'aile gauche, Orlane Kanor (tendon d'Achille gauche) sur la base arrière gauche, et Aïssatou Kouyaté (rutpure du ligament croisé du genou gauche) sur la base arrière droite, au printemps.

Les Bleues intègreront donc le Village olympique avec une seule arrière gauchère, Alexandra Lacrabère. L'ailière droite Laura Flippes sera amenée à glisser sur la base arrière. "Je pense que Laura Flippes peut faire mieux que dépanner, on a vu ses qualités sur le poste d'arrière hier", a estimé le sélectionneur Olivier Krumbholz, louant également les qualités défensives de Flippes.

"On va préparer des stratégies avec une droitière à droite", a-t-il ajouté. Avec Györ, Estelle Nze Minko a alterné en fin de saison le côté gauche et le côté droit de la base arrière du club hongrois.

Médaillées d'argent aux Jeux olympiques à Rio en 2016, les handballeuses françaises visent le titre olympique, le seul qui manque à leur immense palmarès après les sacres mondiaux (2003, 2017) et européen (2018). Elles sont montées sur cinq des six derniers podiums internationaux (dont la 2e place de l'Euro-2020 en décembre) et figurent parmi les favorites pour l'or olympique à Tokyo avec la Norvège, la Russie et les Pays-Bas.

Au 1er tour, les coéquipières de Coralie Lassource, promue dans le rôle de capitaine, affronteront la Hongrie (25 juillet), puis enchaîneront avec l'Espagne (27 juillet), la Suède (29 juillet), la Russie (31 juillet) et le Brésil (2 août). Elles devront prendre l'une des quatre premières places pour se qualifier pour les quarts de finale.

. Le groupe de 15

Gardiennes de but: Cléopatre Darleux (Brest), Amandine Leynaud (Györ/HUN)

Ailières gauches: Coralie Lassource (c.) (Brest), Chloé Valentini (Besançon)

Arrières gauches: Kalidiatou Niakaté (Brest), Estelle Nze Minko (Györ/HUN), Allison Pineau (Buducnost/MNE)

Pivots: Béatrice Edwige (Györ/HUN), Pauletta Foppa (Brest)

Demi-centres: Méline Nocandy (Metz), Grâce Zaadi (Rostov/RUS)

Arrières droites: Alexandra Lacrabère (Fleury)

Ailières droites: Pauline Coatanea (Brest), Blandine Dancette (Nantes), Laura Flippes (Paris 92)

. Les deux remplaçantes

Gardienne de but: Catherine Gabriel (Paris 92)

Arrière droite: Océane Sercien-Ugolin (Nantes)