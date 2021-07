Foot: Ousmane Dembélé présente ses excuses après une vidéo jugée raciste

L'attaquant de l'équipe de France Ousmane Dembélé a présenté ses excuses lundi après l'irruption ces derniers jours sur les réseaux sociaux d'une vidéo ancienne dans laquelle on l'entend se moquer du physique et de la langue d'employés d'un hôtel au Japon.

"Ces derniers temps, une vidéo privée datant de 2019 circulait sur les réseaux sociaux. Il se trouve que la scène se passe au Japon. Elle aurait pu se dérouler n'importe où sur la planète, j'aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté", assure le champion du monde 2018 dans une story publiée sur son compte Instagram.

"Cette vidéo est désormais publique, ajoute-t-il dans ce court texte en forme de mea culpa. Je conçois donc qu'elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait, je leur présente mes plus sincères excuses."

L'extrait semble avoir été capté par Ousmane Dembélé lui-même via Snapchat en 2019. Il a manifestement été enregistré lors de la tournée cet été-là au Japon de son club, le FC Barcelone dont le principal sponsor maillot est l'entreprise de commerce en ligne japonaise Rakuten.

Dans cette vidéo, Dembélé interpelle son équipier au Barça Antoine Griezmann pendant que des techniciens s'affairent autour d'un téléviseur dans une chambre d'hôtel. Il ironise sur leur physique et leur langue sous le regard de son partenaire, amusé mais silencieux.

La vidéo d'abord diffusée vendredi sur un compte Youtube quasi anonyme (25 abonnés) a été reprise dans un tweet particulièrement relayé (plus de 6.000 retweets) appelant à arrêter le racisme envers les Asiatiques ("#StopAsianHate").

Antoine Griezmann lui aussi visé par ces critiques sur les réseaux sociaux a réagi lundi: "Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination, affirme le champion du monde. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j'ai pu offenser mes amis japonais."

L'attaquant du Barça, qui avait dénoncé en fin d'année l'agression d'un producteur de police noir par des policiers à Paris, avait déjà dû présenter des excuses en décembre 2017 après avoir publié sur les réseaux sociaux une photo de lui, grimée en joueur noir des Harlem Globetrotters. Un hommage pour lui mais un geste dénoncé comme un "blackface", qui renvoie à une pratique raciste née à l'époque de la ségrégation aux Etats-Unis.