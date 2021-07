Mercato: Antoine Griezmann pourrait faire les frais du prolongement du contrat de Messi

Depuis des semaines les dirigeants du FC Barcelone s'arrachent les cheveux pour essayer de prolonger Lionel Messi.

L'Argentin est actuellement sans club, son contrat ayant pris fin le 30 juin dernier.

Le principal souci qu'il reste à régler est la question du salaire. Si Messi rapporte énormément d'argent via les contrats publicitaires que le club signe avec les marques, il en coûte beaucoup aussi niveau salarial.

Or le FC Barcelone paye aujourd'hui les années de gestion calamiteuses de l'ancienne direction menée par José Maria Bartomeu. Le club est redevable d'un dette d'un milliard d'euros sur le long terme et la nouvelle direction, incarnée par Juan Laporta, doit se démener d'assainir les finances tout en jonglant avec le fair-play financier de l'UEFA et le plafond salarial imposé par la Liga.

Comme souvent, la solution la plus simple est de dégraisser le noyau de l'équipe A en vendant des joueurs afin de remplir les caisses. Les ventes de Junior Firpo et de Todibo ont déjà rapporté respectivement 15 et 8,5 millions selon les informations du journal Sport. Mais c'est encore nettement insuffisant.

Pour marquer un gros coup et rentrer beaucoup d'argent d'un coup, les Blaugrana pourraient se séparer d'un de leur joueur phare. Toujours selon Sport, Antoine Griezmann pourrait être vendu afin d'obtenir les fonds nécessaires pour signer Messi.

Avec les recrutements de Sergio Aguero et de Memphis Depay, le coach des catalans, Ronald Koeman, pourrait estimer ne plus avoir autant besoin des services du français.

Des clubs anglais seraient intéressés. Le PSG attend, lui, d'avoir réglé le cas Mbappe.