L'Euro 2020 est déjà le plus prolifique en buts de l'histoire

L'Euro 2020 prendra fin ce dimanche 11 juillet. Avant cela il reste trois matchs à jouer pour savoir qui sera sacré champion d'Europe de football. Ces trois matchs vont aider cette édition à entrer un peu plus dans l'histoire.

135. C'est le nombre de buts qui ont déjà été marqués dans ce tournoi, il s'agit du plus grand nombre de buts marqué dans un Euro...et il reste encore trois match.

Le précédent record était détenu par l'édition 2016 et ses 108 buts. C'est le joueur croate Mislav Oršic qui a cassé ce record en inscrivant, lors du match entre l'Espagne et la Croatie, le 109e but de cette édition 2020.

14 autres buts ont été inscrits par la suite lors des huitièmes de finale et 12 lors des quarts qui ont suivi, portant le total à 135.

Il faut tout de même signaler que l'Euro 2016 et l'Euro 2020 ont bénéficié du nombre élargi d'équipes participantes qui est passé à 24 (contre 16 auparavant).

Pour faire des comparaisons plus équitables, le nombre de buts marqués par match est également le plus élevé pour cette édition 2020 avec 2,81 but/match. Les Euro 2000 et 1984 complètent le podium de ce classement plus représentatif avec une moyenne de 2,74 pour l'édition 2000 et une moyenne presque similaire de 2,73 en 1984.

Euros avec les plus de buts

2020: 135 buts

2016: 108 buts

2000: 85 buts

Meilleur ratio de buts par match (depuis l'introduction de la phase de poule en 1980)

2020: 2,81 par match

2000: 2,74 par match

1984: 2,73 par match

L'EURO 2020 doit atteindre les 140 buts pour rester devant l'EURO 2000 dans ce domaine.

Chiffres globaux de tous les tournois

2020: 135 buts, 48 matches (2,81 par match)

2016: 108 buts, 51 matches (2,12 par match)

2012: 76 buts, 31 matches (2,45 par match)

2008: 77 buts, 31 matches (2,48 par match)

2004: 77 buts, 31 matches (2,48 par match)

2000: 85 buts, 31 matches (2,74 par match)

1996: 64 buts, 31 matches (2,06 par match)

1992: 32 buts, 15 matches (2,13 par match)

1988: 34 buts, 15 matches (2,27 par match)

1984: 41 buts, 15 matches (2,73 par match)

1980: 27 buts, 14 matches (1,93 par match)

1976: 19 buts, 4 matches (4,75 par match)

1972: 10 buts, 4 matches (2,50 par match)

1968: 7 buts, 5 matches (1,40 par match)

1964: 13 buts, 4 matches (3,25 par match)

1960: 17 buts, 4 matches (4,25 par match)