Leonardo Bonucci revient sur l'incroyable simulation d'Immobile contre la Belgique

En quart de finale de l'Euro 2020, la Belgique s'est inclinée face à l'Italie. Un match marqué par certains comportements discutables des joueurs Azzuri, dont un s'est même offert l'un des buzz du tournoi.

En effet, Ciro Immobile, qui se roulait au sol dans la surface belge, s'est subitement relevé lorsque Barella a ouvert la marque. Une simulation grossière que le vestiaire italien reconnaît, avec un bel humour. "Il a senti qu'il y avait un contact, mais la joie du but fait disparaître toutes les douleurs", a plaisanté Leonardo Bonucci, le mythique défenseur italien, qui a défendu son ami. "Ciro est un joueur correct. Ce sont des choses qui arrivent sur un terrain. On en a aussi ri entre nous. On s'est bien moqué de lui".

Reste à savoir s'ils referont le coup ce soir, en demi-finale, contre l'Espagne.