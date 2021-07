Peugeot dévoile un bolide futuriste engagé aux 24h du Mans dès 2022 (photos)

Peugeot a présenté mardi son hypercar, le prototype qu'engagera la marque française pour son retour en Championnat du monde d'endurance (WEC) en 2022, et aux 24 Heures du Mans dès 2022 ou 2023.

Elle s'appelle 9X8, n'a pas d'aileron arrière et a pour mission de faire gagner Peugeot une troisième fois aux 24 Heures du Mans, après les victoires en 1992, 1993 (avec la 905) et 2009 (avec la 908).



Le constructeur, qui doit maintenant tester son prototype sur circuit en fin d'année, confirme qu'il engagera deux équipages en championnat du monde l'an prochain. Néanmoins, il faudra encore attendre avant de savoir à quel stade de la saison il reviendra: avant ou après les 24H. "Comme on homologue la voiture sur cinq ans, avec peu de possibilités de la faire évoluer, il est très important d'avoir un projet mature en termes de performance et de fiabilité donc on arrivera quand on estimera que le degré de maturité est suffisant", avait expliqué à l'AFP Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport, en mai.



Néanmoins, c'est l'édition 2023 que tout le monde attend pour le centenaire de la course mythique, avec Ferrari, Porsche, Audi et Toyota également au rendez-vous. Pour cela, Peugeot a créé la surprise en présentant un modèle sans aileron arrière, élément que l'on croyait indissociable des voitures de course modernes.



"Le règlement nous autorise à avoir un seul élément aérodynamique ajustable, sans qu'il soit précisé que ce doive être l'aileron arrière", explique Olivier Jansonnie, directeur technique Endurance pour Peugeot. "Nos calculs et nos simulations ont démontré que nous pouvions être très performants sans aileron arrière".



"Nouvelle ère"



Pour l'instant doté d'une robe gris foncé tirant sur le noir, la 9X8 se démarque aussi par ses feux: des phares qui reprennent les trois griffures de la marque au lion. "Avec cette voiture c'est comme si le sport mécanique entrait dans une nouvelle ère", s'enthousiasme l'ancien pilote de Formule 1 Kevin Magnussen, qui fait partie des six futurs pilotes Peugeot. "Ça va marquer l'histoire du Mans... Enfin on doit faire en sorte de gagner pour ça", renchérit son futur équipier, le Français Jean-Eric Vergne, ancien de F1 également.



S'il ne s'agit pour l'instant que d'une maquette, la voiture de course ressemblera beaucoup à celle-ci, promet Olivier Jansonnie. La marque intégrera la catégorie reine des Hypercars, dérivées des voitures super-sportives, moins rapides que les précédentes LMP1 mais nettement moins chères: une réduction de l'ordre de 80% est promise.



Ce qui représente un budget "dans une fourchette de 30 à 50 millions d'euros" avait expliqué Jean-Marc Finot.