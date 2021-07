Le Rallye d'Ypres se terminera... au circuit de Spa-Francorchamps

La dernière journée du Rallye de Ypres, 8e des 12 épreuves du championnat du monde des rallyes WRC, se disputera sur le circuit de Spa-Francorchamps, ont confirmé les responsables du circuit spadois mardi.

La journée finale se composera de 4 étapes spéciales disputée le 15 août avec des passages à La Source, dans le Raidillon, les Combes et le Speaker's Corner. Une journée qui sera accessible au public, pour la deuxième fois de l'été. Les spectateurs pourront s'installer dans les tribunes endurance et stadium rallycross, ainsi que dans le raidillon et sur d'autres points du circuit.

Le Rallye d'Estonie doit encore se disputer du 15 au 18 juillet puis ce sera le rendez-vous WRC en Belgique du 13 au 15 août avec le Rallye de Ypres. Après six rendez-vous, le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) domine le championnat du monde des pilotes avec 133 points pour 99 au Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris). Thierry Neuville (Hyundai) est 3e avec 77 points.