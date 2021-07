Wimbledon: Ashleigh Barty jouera sa première demi-finale à Londres

La N.1 mondiale Ashleigh Barty était vraiment trop forte pour sa compatriote australienne Ajla Tomljanovic (75e) qu'elle a balayée 6-1, 6-3 mardi pour atteindre sa première demi-finale à Wimbledon.

"C'est un rêve... J'apprécie chaque minute que je passe ici", a commenté Barty qui avait dû abandonner au 2e tour de Roland-Garros à cause d'une blessure à la hanche. Elle n'avait pas rejoué en compétition entre les deux Majeurs.

Face à Tomljanovic, "une grande compétitrice" qu'elle connaît bien pour s'entraîner avec elle, notamment lorsqu'elle sont en Fed Cup, Barty a dit "avoir dû trouver (son) meilleur tennis" pour s'imposer.

Pourtant, elle jouera sa place en finale jeudi face à l'Allemande Angelique Kerber (28e et lauréate 2018) et le niveau devrait être plus élevé encore.

"C'est le test ultime, a-t-elle d'ailleurs estimé. J'adore jouer contre elle. J'espère bien jouer pour me donner une chance de gagner".

Les deux joueuses se sont affrontées trois fois sur le circuit WTA - sans compter la Hopman Cup et le tournoi WTA Elite -, toujours sur dur, et Kerber mène deux victoires à une.

Barty, 25 ans, avait été éliminée en huitièmes à Wimbledon en 2019, quelques semaines après son titre à Roland-Garros, le seul titre du Grand Chelem à son palmarès à ce jour.