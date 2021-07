Euro 2020: Roberto Mancini ne tombe pas dans l'euphorie: "Ce n'est pas fini"

Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, n'a pas voulu tomber dans l'euphorie après la qualification de la Squadra Azzura pour la finale de l'Euro 2020 mardi à Londres après sa victoire aux tirs aux buts contre l'Espagne.

"Ce sont les tirs au but... Cela a été un match très dur. L'Espagne est une très grande équipe, qui a très bien joué", a analysé Mancini au micro de la RAI. "On a fait un bon match, pas tout à fait comme d'habitude. On savait qu'on souffrirait dans un tel match. Ils nous ont mis en difficulté. Ce sont des maitres dans la maitrise du ballon."

Développant un football séduisant depuis le début du tournoi, l'Italie a cette fois laissé l'initiative à l'Espagne avec seulement 35% de possession de balle sur la rencontre. "Les équipes de foot attaquent et défendent. Cela n'existe pas les équipes qui ne font qu'attaquer", a ajouté Mancini. "On a eu les occasions pour marquer d'autres buts. C'était ouvert entre deux belles équipes. Toutes les équipes doivent défendre, pas seulement les équipes italiennes."

Absente du Mondial 2018, l'Italie a pris une belle revanche en se qualifiant pour la finale de l'Euro, la quatrième de son histoire après 1968, 2000 et 2012. "Le mérite, c'est d'abord celui des joueurs qui y ont cru depuis trois ans, mais ce n'est pas fini, on doit récupérer les forces abandonnées ce soir"', a conclu Mancini.