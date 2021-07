Le PSG frappe fort et annonce l'arrivée de Sergio Ramos (vidéo)

Couac de communication ? Alors que Sergio Ramos est arrivé mercredi à Paris pour s'engager avec le PSG, le club a brièvement officialisé ce recrutement sur son site internet avant de retirer un communiqué annonçant la signature de l'emblématique défenseur espagnol.

Dans un court texte publié en fin d'après-midi puis retiré de la page du club, le Paris SG expliquait que Ramos, recruté libre en provenance du Real Madrid, allait porter le numéro 4, comme dans le club espagnol.



"C'est officiel, Sergio Ramos portera son traditionnel numéro 4 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et le défenseur espagnol a partagé sa joie de le retrouver, au micro de PSGTV", pouvait-on lire. Ce flottement ne devrait pour autant pas remettre en cause l'arrivée annoncée au PSG de l'Andalou (35 ans), qui s'est rendu mercredi à la "Factory", le siège du club à Boulogne-Billancourt, et a pu signer ses premiers autographes avec ses nouveaux supporters.



Avec le champion du monde 2010 et double champion d'Europe (2008, 2012), qui a quitté le Real à contrecoeur, le club parisien s'attache une icône du football espagnol, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, et un vécu précieux pour essayer d'atteindre enfin le Graal d'un sacre en C1.



C'est en outre une nouvelle recrue de choix pour le directeur sportif Leonardo après le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum et le latéral marocain Achraf Hakimi, en attendant peut-être le gardien italien Gianluigi Donnarumma... Des renforts susceptibles de convaincre la superstar parisienne Kylian Mbappé de prolonger son contrat courant jusqu'en 2022.