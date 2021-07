 Angleterre-Danemark EN DIRECT: une fin de match irrespirable à Wembley

Le direct

90' - Six minutes de temps additionnel.

87' - Les Danois tentent un peu de remettre de la pression et ça marche. Jensen remplace Delaney.

83' - Le coup-franc de Shaw va sur la tête de Stones mais ça file à plusieurs mètres.

80' - Phillips tente à distance sur un dégagement danois. Mais ça va loin à côté.

78' - Christensen se sacrifie sur une superbe intervention. Physiquement touché depuis quelques minutes, il sort et laisse jouer Andersen.

76' - Les Danois tentent de construire mais c'est moins précis. On les sent épuisés.

73' - Schmeichel intervient sur un centre vicieux de Mount, qui filait dans son but. Sterling hérite du ballon dans la foulée au beau milieu de la surface et frappe sur la défense.

71' - Le match s'équilibre à nouveau, difficile de prédire ce qu'il va en advenir. Wass prend jaune pour une faite nette sur Grealish.

67' - Premiers changements de la rencontre. Stryger cède sa place à Wass, Poulsen remplace Damsgaard et Norgaard remplace Dolberg. Grealish remplace Saka côté anglais.

64' - Mason Mount combine bien avec Sterling mais sa frappe file dans les mains de Schmeichel. Attention, ça se rapproche !

62' - Les Danois souffrent un peu plus, mais globalement, c'est un match équilibré. Et on se régale très clairement !

59' - Nouvelle belle combinaison côté droit des Danois. Dolberg tente alors à distance mais ça va sur Pickford.

55' - MAGUIRE ! Il prend de la tête un bon coup-franc et Schmeichel s'étend de tout son long pour la stopper !

52' - DOLBERG ! Il reçoit un bon ballon de Maehle et envoie une frappe parfaite à ras de sol, stoppée par Pickford !

48' - Maguire vient de mettre Kjaer KO dans un duel aérien. Le coude dans l'oreil. Jaune pour l'Anglais.

45' - Allez on repart. On espère une mi-temps du même niveau !

45' - C'est la pause et on vit une demi-finale plus qu'intéressante !

43' - On reprend un schéma semblable au début de rencontre, avec deux équipes qui sont à fond mais ne prennent pas trop de risques. Quelle rencontre, mes amis !

38' - BUUUUUT DE STERLING ! Kane lance Saka dans la profondeur. Son ballon file vers Sterling et Kjaer tente d'intervenir, mais met dans son but. Sterling la mettait lui-même quoi qu'il arrive. Juste avant, Sterling se heurtait à Schmeichel.

37' - Les Danois contrent à la perfection mais loupent le dernier centre. Ils sont impressionnants, c'est fascinant.

36' - Sterling tente sur coup-franc et place dans le mur.

30' - DAMSGAARD ! OH LE BUT DE MALADE MENTAL ! Il envoie un missile sur coup-franc dans les filets anglais ! Le Danemark mène au score !!

25' - DAMSGAARD ! Le Danois envoie une superbe frappe à distance qui file à 50cm du but. Au départ, c'est Vestergaard qui récupère dans les pieds de Kane.

23' - Les Anglais n'arrivent pas à ressortir. Pour le moment, ils souffrent.

20' - Les Danois montrent une énorme volonté, comme toujours. Ce n'est pas encore dangereux mais l'Angleterre est jusqu'ici stérile en raison de l'organisation nordiste.

16' - Oh la double occasion danoise ! Pickford intervient d'abord, loupe sa relance mais Braithwaite voit sa tentative déviée.

15' - Kane maintenant ! Il tente une frappe de l'extérieur de la surface sur un bon ballon. Mais ça fonce au-dessus.

13' - Première grosse occasion ! Sterling se débarrasse de son adversaire mais il oublie de mettre de la puissance dans son ballon, qui file dans les mains de Schmeichel.

12' - Nouvelle percée côté droit pour l'Angleterre, mais ça bute sur la défense.

9' - Niveau physique, c'est tendu entre ces deux équipes. Les duels sont rugueux. Même en tribune, où Boris Johnson assiste au spectacle avec son épouse.

6' - Première alerte. Kane est servi et file un caviar à Sterling côté droit, son centre est bon mais Sterling est trop court.

2' - OK les Anglais sont partis pour mettre le pied.

0' - Et c'est parti pour cette demi-finale ! L'Angleterre doit l'emporter, chez elle, face à de valeureux Danois. Cela va donner quelque chose d'incroyable ! Dommage que certains fans anglais aient sifflé l'hymne danois.

20h17 - Les fans anglais sont bouillants dans les travées de Wembley.

19h42 - Les compositions sont tombées ! Aucune surprise, des deux côtes, ce sont les joueurs que l'on attendait. Cela promet !

19h39 - Le stade de Wembley est prêt. Comme hier, le spectacle s'annoncé incroyable !

19h02 - Du côté de Wembley, 60.000 personnes sont attendues. Dans les travées, l'ambiance est déjà incroyable. A deux heures du coup d'envoi, les fans sont déjà présents et plus en forme que jamais.











18h55 - Bonsoir à tous et bienvenue dans ce direct de la seconde demi-finale de l'Euro 2020, entre l'Angleterre et le Danemark ! Un match à suivre en intégralité avec nous !

Les compositions

Angleterre: Pickford, Walker, Shaw, Rice, Stones, Maguire, Kane, Sterling, Phillips, Mount, Saka

Danemark: Schmeichel, Vestergaard, Kjaer, Maehle, Christensen, Delaney, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard, Stryger, Hojbjerg

L'avant match

L'ailier droit Bukayo Saka a été choisi aux dépens de Jadon Sancho pour débuter avec l'Angleterre la demi-finale de l'Euro contre le Danemark de Kasper Dolberg, l'avant-centre de Nice préféré à Yussuf Poulsen, mercredi (21h00) à Londres, selon les compositions officielles de l'UEFA.



Le joueur d'Arsenal retrouve sa place après avoir dû déclarer forfait contre l'Ukraine (4-0) en quart de finale. Pour le reste, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a fait confiance aux mêmes joueurs, avec une défense à quatre (Walker, Stones, Maguire, Shaw) devant le gardien Jordan Pickford, invaincu depuis le début du tournoi.



Le capitaine Harry Kane, crédité de trois buts sur les deux derniers matches, guidera l'attaque des Anglais, avec Saka et Raheem Sterling sur les côtés et Jason Mount en meneur de jeu.



Du côté du Danemark, l'équipe victorieuse de la République tchèque 2-1 en quart de finale a été intégralement reconduite.



Remplaçant au début de l'Euro, Dolberg (23 ans) conserve sa place de titulaire à la pointe de l'attaque, après deux derniers matches convaincants et agrémentés de trois buts. Poulsen, gêné par des douleurs aux ischio-jambiers après le premier tour, sera sur le banc au coup d'envoi.



Mikkel Damsgaard et Martin Braithwaite occuperont la ligne offensive à ses côtés.



L'Angleterre espère disputer une première finale internationale, cinquante cinq ans après la dernière lors de son sacre à la Coupe du monde 1966, déjà à domicile. Le Danemark entend de son côté rééditer la surprise réalisée à l'Euro-1992, remporté au nez et à la barbe des favoris.



