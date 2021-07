Braithwaite se contient: "Je dois faire attention à ce que je dis" sur le penalty

L'attaquant danois Martin Braithwaite est revenu sur la phase litigieuse qui amène le penalty qui donne la victoire à l'Angleterre et élimine les Danois de l'Euro 2020: "Nous sommes fiers mais aussi très déçus, car nous pensons qu'on aurait pu aller plus loin. La façon dont nous avons perdu rend les choses encore plus difficiles à comprendre. Je dois faire attention à ce que je dis, mais nous sommes déçus, à 100%", a-t-il déclaré après la rencontre.

Cette défaite est un crève-coeur pour le Danemark, petit pays de moins de six millions d'habitants qui rêvait de créer à nouveau la surprise, 29 ans après avoir gagné l'Euro-1992.

"Ca a été une aventure fantastique. Je suis désolé que ce soit fini désormais mais c'est comme ça. Le soutien que nous avons reçu dépasse tout ce que j'avais espéré", a déclaré pour sa part le capitaine danois Simon Kjaer.

Les Danois ont en effet gagné le coeur de la planète football, émue par le malaise cardiaque en plein match du milieu Christian Eriksen en début de tournoi.

Porté par un supplément d'âme depuis ce dramatique épisode, c'est le Danemark qui a frappé le premier mercredi soir, grâce à un coup franc magistral de Mikkel Damsgaard (21 ans), l'une des révélations du tournoi (30e).