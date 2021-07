Que pense la presse internationale de l'Angleterre en finale? "Chanceux"

La victoire de l'Angleterre face au Danemark via à un penalty léger accordé en prolongation ne trouve grâce qu'aux yeux de la presse... anglaise évidemment. En une des journaux britanniques ce jeudi, on peut lire le bonheur de tout un peuple. "L'Angleterre écrit l'histoire", titre The Times. Le tabloïd The Sun évoque ce qui est "probablement le meilleur sentiment au monde".

Le Daily Star parle lui du "plus grand rêve de tous les temps", tandis que Metro estime que "ça valait le coup d’attendre". Des jeux de mot avec avec "Final" (finale) et "Finally" (enfin) sont également présents.

Harry Kane est également mis en avant: "King Kane", "Kane you believe it?" (est-ce que vous pouvez y croire ?") titre le Daily Mail, qui y va même d'un "Harry-Lujah !" dans sa version en ligne.

"Pourquoi personne n'aime l'Angleterre"

Au Danemark par contre, c'est la consternation et la révolte qui prédomine. "Siffler pendant l'hymne national danois, plonger comme des fous pendant le match, jouer avec les coudes sur chaque duel aérien. Le laser dans les yeux. J'espère qu'ils auront un avant-goût de leur propre médecine contre l'Italie", y va le journal Jyllands-Posten, qui tacle : "Et après, ils se demandent pourquoi personne n'aime l'Angleterre".

Côté français, So Foot souligne la performance de Sterling avec un "Oops he did it again !". L’Equipe, de son côté, titre en Une "Happy Kane". En Allemagne, Bild résume la soirée : "L’Angleterre avec Kane et de la chance en finale".

Enfin, la Gazzetta dello Sport en Italie, titre : "En finale dimanche à Wembley, nous affronterons l'Angleterre. Prenons la couronne". Le journal sportif souligne aussi que malgré la vitesse de Sterling, les Anglais sont "vulnérables".