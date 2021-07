Blessé contre la Belgique, Spinazzola assistera à la finale dimanche

Leonardo Spinazzola, sorti blessé contre la Belgique en quarts de finale de l'Euro et opéré du tendon d'Achille quelques jours plus tard, assistera à la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, dimanche, à Wembley, a indiqué jeudi la Gazzetta dello Sport.



Selon le quotidien, Spinazzola se rendra dès samedi à Londres pour vivre la veille du match avec ses équipiers et rentrera en Italie avec la sélection. Victime d'une rupture du tendon d'Achille le 2 juillet contre les Diables Rouges, Spinazzola a été soumis à une "suture du tendon d'Achille de la jambe gauche". Il sera écarté des terrains pendant au moins six mois.