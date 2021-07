Genk devrait réaliser un nouveau coup de maitre financier

Le meilleur buteur de Jupiler Pro League, l’attaquant de Genk Paul Onuachu, est sur les tablettes de nombreux clubs et devrait rapporter pas moins de 20 millions d’euros au club vice-champion de Belgique.

L’agent du joueur aurait en effet expliqué à West Ham, l’équipe de Premier League qui souhaite s’arracher ses services, qu’un deal était possible à hauteur de 15 millions d’euros + 5 millions de bonus.

Si West Ham ne comptait pas dépenser plus de 15 millions pour lui, d’autres équipes sont sur la balle pour le colosse de 27 ans et plus de 2 mètres.

Le dernier candidat en date est l’Olympique Lyonnais désormais entrainé par le Néerlandais Peter Bosz. Arsenal serait également sur les rangs, tout comme Watford, Brighton, le FC Séville et la Lazio.

Genk est un habitué des bons coups. C'est l'équipe belge qui a le mieux vendu ces dernières années.