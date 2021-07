Zita Goossens en finale à la hauteur, Sacoor et Rosius facilement en demi-finales

(Belga) Zita Goossens, 21 ans, s'est qualifiée pour la finale du saut en hauteur des championnats d'Europe d'athlétisme chez les espoirs jeudi matin à Tallinn, en Estonie.

Zita Goossens a franchi une barre à 1m78 à son 3e essai après avoir passé 1m73 à sa première tentative. Elle a manqué ensuite ses trois essais à 1m82, elle qui possède un record personnel à 1m90. La marque qualificative était fixée à 1m89. Aucune athlète n'a réussi cette hauteur, les douze meilleures des qualifications sont qualifiées pour la finale samedi (17h40). Zita Goossens y est 11e. Jonathan Sacoor a réussi lui le 3e chrono des séries sur 400m en 46.34 pour se qualifier directement pour les demi-finales vendredi. Le meilleur temps a été réussi par le Suisse Ricky Petrucciani (45.95) devant le Roumain Mihal Sorin Dringo (46.30). Johathan Sacoor, 21 ans, a déjà couru en 45.03, en 2018, et en 46.06 cette saison. Rani Rosius a aussi signé le 3e temps des séries, sur 100m, en 11.41 (vent: +0,1m/s) pour se hisser aisément en demi-finales. Son record personnel est de 11.33. La plus rapide de la matinée aura été la Polonaise Claudia Adamek (11.30/vent: +0,4m/s) devant la Britannique Kristal Awuah (11.36/vent: +1,4m/s). Les demi-finales ont lieu en soirée, la finale samedi. Qualifications aussi pour les demi-finales sur 400m haies de Tuur Bras, 21 ans, 3e de sa série en 51.31. Il passe directement avec le 14e chrono des engagés, lui qui possède un record personnel à 50.58 réussi cette saison. Les demi-finales auront lieu vendredi et la finale samedi. Sur le 400m haies féminin, Eline Claeys, 21 ans, a réussi sa meilleure course de la saison en séries en 57.92. Son record personnel est de 57.67. Nina Hespel, 19 ans, a elle battu son record personnel en réussissant un tour de piste en 58.18 (ar: 58.42). Les deux Belges disputeront les demi-finales vendredi avec, respectivement, les 9e et 13e chronos des engagées. La finale est prévue samedi. Ils sont 26 Belges en piste jusqu'à dimanche chez les Espoirs à Tallinn où se déroulent aussi les championnats d'Europe juniors. Ils auront lieu du 15 au 18 juillet. La délégation belge en U20 y est là forte de 23 athlètes.