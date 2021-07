1B Pro League - La Commission des licences lève l'interdiction de transferts de Mouscron

(Belga) La Commission des licences de l'Union belge de football a décidé de lever l'interdiction de transferts de Mouscron, a confirmé le club hennuyer sur Twitter jeudi.

Les Hurlus, relégués en D1B, avaient été sanctionnés d'une interdiction de transferts le jeudi 1er juillet par la Commission des licences à cause du conflit financier existant entre le club et Lille. L'Excelsior avait alors communiqué que ce conflit serait réglé "dans les prochains jours". L'an dernier, le LOSC et Mouscron avaient conclu un partenariat en vertu duquel le club français devait notamment apporter des fonds pour payer les contrats des joueurs prêtés. Le départ de Gérard Lopez de Lille avait compliqué la donne. (Belga)