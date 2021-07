European Tour - Thomas Detry coleader après le 2e tour de l'Open d'Ecosse

(Belga) Thomas Detry est en tête de l'Open d'Ecosse de golf après le 2e tour de ce tournoi de l'European Tour doté de 8 millions de dollars, vendredi à Noth Berwick. Le Bruxellois partage la 1e place avec l'Anglais Jack Senior et l'Espagnol John Rahm.

Detry et Rahm, N.1 mondial, ont rendu une carte de 65, Senior une carte de 67. Le trio totalise coups (-11) et a un coup d'avance sur le Sud-Africain George Coetzee et les Anglais Lee Westwood et Matt Fitzpatrick. Après un 1er tour en 66 coups, Detry a encore fait mieux vendredi, boulcant la journée avec six birdies et aucun bogey. Thomas Pieters a quant à lui passé le cut de justesse. Auteur d'un 2e tour en 72 coups, il pointe à une 62e place partagée et franchit le cut pour 2 coups. Nicolas Colsaerts est lui éliminé. Lui aussi a rendu une carte de 72 mais après son 1er tour en 69 coups, il échoue à un coup du cut. Un cut que n'a pas non plus franchi Rory McIlroy. Le Nord-Irlandais, ancien N.1 mondial, a été éliminé au terme d'une journée où un spectateur est parvenu à lui dérober brièvement un de ses clubs. L'Open d'Écosse est le premier tournoi disputé depuis que l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 a permis aux spectateurs d'assister à un événement sportif dans le pays. Le tournoi délivre trois invitations pour le British Open, le dernier Majeur de l'année, qui aura lieu à Royal Saint George's du 15 au 18 juillet. (Belga)