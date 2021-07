Copa America - La Colombie prend la 3e place au terme d'un match spectaculaire contre le Pérou

(Belga) La Colombie a pris la troisième place de la Copa America en battant 3 buts à 2 le Pérou, vendredi à l'Estadio Nacional de Brasilia

Le Pérou menait pourtant 0-1 à la pause grâce à un but de Yoshimar Yotun, isolé dans la surface après une passe de Christian Cueva (45e). Juan Cuadrado égalisait sur coup franc au retour des vestiaires (49e). Après un tir sur la latte de l'avant-centre du Pérou Gianluca Lapadula (59e), Luis Diaz, lancé par un dégagement de son gardien Camilo Vargas, donnait l'avantage à la Colombie (66e). Lapadula égalisait de la tête sur un corner (82e). En fin de rencontre, Diaz offrait la victoire aux 'Cafeteros' d'une frappe de l'extérieur de la surface (90e+4). Côté colombien, le défenseur de Genk Daniel Munoz, titulaire lors de cinq des six précédents matchs, était absent. Ses équipiers limbourgeois Jhon Lucumi et Carlos Cuesta sont restés sur le banc. Samedi, au Maracana de Rio de Janeiro, la finale de la Copa America opposera le Brésil à l'Argentine