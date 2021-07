Italie-Angleterre: voici la composition probable des Anglais passée au crible

Age, club, nombre de sélections, match-clé et déclaration marquante pendant l'Euro: les 11 joueurs probables de l'équipe d'Angleterre passés au crible avant la finale contre l'Italie dimanche à Londres.



Gardien



Jordan Pickford, 27 ans (Everton, 37 sélections)



Le match: Angleterre-Allemagne (2-0) en huitième de finale. Ses arrêts à 0-0 devant Timo Werner et Kai Havertz, puis sa bonne sortie à 1-0 face à Thomas Müller ont été des tournants dans la première victoire depuis 55 ans en tournoi contre cet adversaire.



La déclaration: "Quand tout le monde travaille dur, il n'y pas de meilleure sensation que de ne pas prendre de but", avant le quart de finale contre l'Ukraine.



Défenseurs



Kyle Walker, 31 ans (Manchester City, 60 sélections)



Le match: Angleterre-Danemark (2-1 a.p.) en demi-finale. Dans un tournoi très solide, où il s'est distingué par ses qualités de vitesse, son physique et ses interventions propres, le joueur le plus âgé du groupe a totalement étouffé le piston gauche adverse Joakim Maehle, l'une des révélations du tournoi.



La déclaration: "Nous devons tous chérir ce moment, mais nous devons tous nous concentrer. Il ne reste qu'un pas à faire pour écrire l'histoire et recevoir la reconnaissance que l'on mérite", avant la finale.





John Stones, 27 ans (Manchester City, 48 sélections)



Le match: Angleterre-Ecosse (0-0), deuxième match du groupe D. Dans un match très fermé et où l'Angleterre a souffert, John Stones est passé tout près d'être le héros, mais sa tête à la 12e minute sur corner a été repoussée par le poteau.



La déclaration: "(L'Italie a) de très bons attaquants et d'excellents joueurs. Mais je ne fais pas d'insomnies pour autant", avant la finale, dimanche.





Harry Maguire, 28 ans (Manchester United, 36 sélections)



Le match: Angleterre-Danemark (2-1, a.p.) en demi-finale. Avec 13 duels gagnés, dont 9 aériens et 5 interceptions, mais aussi une grosse occasion de but à la 55e, il a été le "roc" d'une équipe où il prend de plus en plus d'importance.



La déclaration: "Ce groupe de joueurs ne se contentera pas d'une demi-finale, on veut aller plus loin", après la victoire (4-0) contre l'Ukraine en quart de finale.





Luke Shaw, 25 ans (Manchester United, 15 sélections)



Le match: Angleterre-Ukraine (4-0) en quart de finale. Très précieux sur la gauche, il délivre deux passes décisives pour les têtes de Maguire et Kane, après avoir déjà offert l'ouverture du score à Sterling contre l'Allemagne au tour précédent.



La déclaration: "Cette expérience est la plus belle et je voudrais qu'elle ne termine jamais", avant la demi-finale contre le Danemark.



Milieux



Declan Rice, 22 ans (West Ham, 23 sélections)



Le match: Angleterre-Allemagne (2-0) en huitième. Averti dès la 8e minute dans ce match à fort enjeu, il a su se maîtriser, ne commettant aucune autre faute, tout en restant efficace avec 4 tacles, 3 interceptions et 95% de passes réussies.



La déclaration: "La bataille du milieu sera décisive (contre l'Italie) et je peux vous assurer qu'on y sera dix fois plus préparés qu'eux", avant la finale.





Kalvin Phillips, 24 ans (Leeds, 14 sélections)



Le match: Angleterre-Croatie (1-0) pour le premier match du groupe D. Pour sa 9e sélection seulement, il est lancé dans le grand bain par Gareth Southgate face aux vice-champions du monde. Il éclabousse le match de sa classe, donnant la passe décisive sur l'unique but à Sterling et faisant honneur à son surnom de "Pirlo du Yorkshire".



La déclaration: "Une fois sur le terrain, pour qui tu joues ou depuis combien de temps n'a plus d'importance. Tout ce qui compte, c'est que je batte cette personne et qu'elle sache que je suis assez bon pour rivaliser", avant la finale.





Bukayo Saka, 19 ans (Arsenal, 8 sélections)



Le match: Angleterre-Danemark (2-1, a.p.) en demi-fnale. Devenu titulaire au détriment de Phil Foden, Jadon Sancho ou Marcus Rashford, Saka devient le plus jeune joueur anglais à disputer une demi-finale d'un tournoi majeur. Une occasion qu'il fête en donnant la "passe décisive" sur l'égalisation, même si le but a été accordé à Simon Kjaer contre son camp.



La déclaration: "Je ne sais pas comment je me sentirai le jour-même, mais là, tout de suite, je n'ai peur de personne", avant le huitième contre l'Allemagne.





Mason Mount, 22 ans (Chelsea, 20 sélections)



Le match: Angleterre-Ukraine (4-0) en huitième de finale. Privé de deux matches après avoir dû s'isoler parce qu'il avait été cas contact d'un joueur écossais positif au Covid-19, il revient contre l'Ukraine et délivre notamment la passe décisive pour le dernier but, sur corner.



La déclaration: "On est dans la tanière des lions et il faut entrer et être performant", avant la demi-finale contre le Danemark.





Raheem Sterling, 26 ans (Manchester City, 67 sélections)



Le match: Angleterre-Croatie (1-0). S'il a été décisif contre le Danemark en demie, son but contre les vice-champions du monde a libéré l'équipe et lancé son beau parcours. L'attaquant qui a grandi dans le quartier de Brent, à l'ombre du mythique stade de Wembley, a inscrit les 3 premiers buts anglais du tournoi et donné une passe décisive, mettant au supplice les défenses adverses avec sa vitesse et ses dribbles.



La déclaration: "J'ai toujours dit que si je jouais à Wembley dans une grande compétition, je marquerais. Je devais marquer dans mon jardin et je suis ravi de l'avoir fait", après Angleterre-Croatie.



Attaquant



Harry Kane, 27 ans (Tottenham, 60 sélections)



Le match: Angleterre-Allemagne (2-0) en huitième de finale. Très discret lors du premier tour, Kane trouve enfin le chemin des filets en toute fin de match (86e), enchaînant ensuite par un doublé contre l'Ukraine (4-0) et le but de la victoire contre le Daemark (2-1 a.p.) pour égaler le record de Gary Lineker du plus grand nombre de buts marqués par un Anglais en tournoi (10).



La déclaration: "Quand on est anglais et qu'on joue un match dans un tournoi majeur, on a toujours une grosse pression (...) Plus on avance, plus on attend de nous qu'on gagne", avant la demi-finale.